Na Slovensku sa očakávajú nadpriemerné teploty s občasnými víchricami a snehovými epizódami.
Nový sezónny model CanSIPS predpovedá, že zima 2025/2026 bude v Európe dynamická a premenlivá. Tento model kombinuje viacero simulácií, čo zvyšuje presnosť predpovedí teploty, zrážok a ďalších meteorologických javov, informuje portál iMeteo.sk.
La Niña môže priniesť premenlivé počasie
Hlavným faktorom je La Niña, čo je studená fáza ENSO v Tichom oceáne, ktorá môže priniesť zvýšené sneženie a premenlivé počasie, najmä v strednej a južnej Európe. K tomu sa pridáva aj vývoj polárneho víru, ktorý môže rozhodnúť o intenzite a trvaní chladných období.
Podľa CanSIPS sa očakáva, že západná a severná Európa bude mať miernu, vlhkú a veternú zimu s menším priestorom pre dlhotrvajúce mrazy. Centrálna a južná Európa sa môže pripraviť na častejšie zrážky a sneh vo vyšších polohách, premenlivé počasie a víchrice. Na Slovensku sa predpokladá nadpriemerná teplota, premenlivé počasie s občasnými víchricami a snehovými epizódami.
Celkovo Európu čaká zima plná zmien počasia, s častými dažďami, prechodnými studenými frontami a dynamickými meteorologickými javmi, pričom jednotlivé oblasti pocítia rôzne intenzity a typy zimného počasia.