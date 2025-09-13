Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 13. septembra 2025 o 6:46
Čas čítania 0:40

Európu čaká dynamická zima. Priprav sa na sneh, dážď a veterné dni

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Európu čaká dynamická zima. Priprav sa na sneh, dážď a veterné dni
Zdroj: TASR/Roman Hanc

Na Slovensku sa očakávajú nadpriemerné teploty s občasnými víchricami a snehovými epizódami.

Nový sezónny model CanSIPS predpovedá, že zima 2025/2026 bude v Európe dynamická a premenlivá. Tento model kombinuje viacero simulácií, čo zvyšuje presnosť predpovedí teploty, zrážok a ďalších meteorologických javov, informuje portál iMeteo.sk

La Niña môže priniesť premenlivé počasie

Hlavným faktorom je La Niña, čo je studená fáza ENSO v Tichom oceáne, ktorá môže priniesť zvýšené sneženie a premenlivé počasie, najmä v strednej a južnej Európe. K tomu sa pridáva aj vývoj polárneho víru, ktorý môže rozhodnúť o intenzite a trvaní chladných období.

Anketa:
Tešíš sa už na zimu ? 
Áno, milujem sneh a zimné športy.
NIe, mám radšej teplo a slnko.
Záleží od počasia.
Áno, milujem sneh a zimné športy.
36 %
NIe, mám radšej teplo a slnko.
38 %
Záleží od počasia.
26 %

Podľa CanSIPS sa očakáva, že západná a severná Európa bude mať miernu, vlhkú a veternú zimu s menším priestorom pre dlhotrvajúce mrazy. Centrálna a južná Európa sa môže pripraviť na častejšie zrážky a sneh vo vyšších polohách, premenlivé počasie a víchrice. Na Slovensku sa predpokladá nadpriemerná teplota, premenlivé počasie s občasnými víchricami a snehovými epizódami.

Celkovo Európu čaká zima plná zmien počasia, s častými dažďami, prechodnými studenými frontami a dynamickými meteorologickými javmi, pričom jednotlivé oblasti pocítia rôzne intenzity a typy zimného počasia.

12. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 1:19 Po Európe sa šíri nebezpečná huba. Nemocnice hlásia rekordné počty prípadov Po Európe sa šíri nebezpečná huba. Nemocnice hlásia rekordné počty prípadov
12. septembra 2025 o 5:55 Čas čítania 1:00 Leopardia koža na Marse? Vzorka roveru obsahuje minerály, ktoré môžu, ale nemusia dokazovať život Leopardia koža na Marse? Vzorka roveru obsahuje minerály, ktoré môžu, ale nemusia dokazovať život
11. septembra 2025 o 15:50 Čas čítania 0:46 Tretí balík konsolidácie prinesie vyššie ceny mäsa a potravín. Čo čaká slovenských spotrebiteľov a výrobcov? Tretí balík konsolidácie prinesie vyššie ceny mäsa a potravín. Čo čaká slovenských spotrebiteľov a výrobcov?
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Victor Xok
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy počasie Správy z domova Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash/Victor Xok
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie
Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie
pred 2 hodinami
Európu čaká dynamická zima. Priprav sa na sneh, dážď a veterné dni
Európu čaká dynamická zima. Priprav sa na sneh, dážď a veterné dni
pred 56 minútami
VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala
VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 16:42
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
včera o 13:00
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
pred 4 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 17:21
Na Slovensko sa ženú búrky. Výstrahy by mali platiť v priebehu celého víkendu
Na Slovensko sa ženú búrky. Výstrahy by mali platiť v priebehu celého víkendu
včera o 16:42
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
včera o 13:00
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
Policajný zásah pri Dunajskej Strede: Syn našiel v dome mŕtveho otca
pred 4 dňami
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
8. 9. 2025 7:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 4 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 4 dňami
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
7. 9. 2025 10:48
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
Lifestyle news
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot, ponúkajú aj cloudy verzie pred 44 minútami
Obľúbená destinácia Slovákov pritvrdzuje: Chce zakázať fajčenie na plážach a terasách včera o 19:06
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka včera o 18:12
Do Česka prichádza ďalší americký fastfoodový reťazec. Jeho investorom je Drake včera o 17:24
VIDEO: Samko bojuje so zákernou chorobou. Policajti si preňho pripravili nezabudnuteľný deň včera o 16:37
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať? včera o 15:42
Princ Harry ľutuje svoje činy a chce obnoviť vzťahy s rodinou. Po takmer 2 rokoch sa stretol s kráľom Karolom včera o 15:06
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku včera o 13:57
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies včera o 12:59
Slovensko Všetko
Tesco sťahuje z predaja nebezpečný výrobok. Testy odhalili prekročený limit olova
pred 23 minútami
Tesco sťahuje z predaja nebezpečný výrobok. Testy odhalili prekročený limit olova
Spoločnosť sa zákazníkom ospravedlnila.
NATO reaguje na ruské drony v Poľsku. Spúšťa iniciatívu Východná stráž
včera o 18:02
NATO reaguje na ruské drony v Poľsku. Spúšťa iniciatívu Východná stráž
Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie
pred 3 hodinami
Prima banka znižuje úroky na hypotékach. Predstavila časovo ohraničené fixácie
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
včera o 16:42
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
VIDEO: Slovenskí policajti naháňali luxusné Maserati. Vodič nakoniec vrazil do zvodidiel
včera o 18:13
VIDEO: Slovenskí policajti naháňali luxusné Maserati. Vodič nakoniec vrazil do zvodidiel
Liek Voxzogo bude od decembra hradený štátom. Moderná liečba tak bude dostupná širšiemu okruhu ľudí
včera o 20:02
Liek Voxzogo bude od decembra hradený štátom. Moderná liečba tak bude dostupná širšiemu okruhu ľudí
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
18. 8. 2025 6:26
Banky znižujú úroky na hypotékach. Podľa odborníčky je ten správny čas na kúpu nehnuteľností
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
pred 2 dňami
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
V čase, keď vláda ohlasuje tvrdé konsolidačné opatrenia vrátane rušenia sviatkov, zvyšovania daní, štátny podnik Letové prevádzkové služby kúpil od firmy z portfólia českého zbrojára Jaroslava Strnada lietadlo za takmer dvojnásobok jeho trhovej ceny.
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
pred 3 dňami
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia