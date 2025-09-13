Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 13. septembra 2025 o 12:48
Čas čítania 0:34

Meteorológovia hlásia búrlivý víkend s intenzívnymi búrkami. SHMÚ vydalo výstrahy pre celé Slovensko

Slovensko
Meteorológovia hlásia búrlivý víkend s intenzívnymi búrkami. SHMÚ vydalo výstrahy pre celé Slovensko
Zdroj: TASR/František Iván

Večer a v noci na nedeľu sa búrky prehĺbia a môžu byť sprevádzané intenzívnym dažďom.

Na Slovensko dnes dorazí studený front, ktorý prinesie zmenu počasia. Meteorológovia varujú pred tvorbou búrok, ktoré sa začnú objavovať popoludní a potrvajú počas večera aj noci. Extrémne počasie má pokračovať až do pondelka, informuje iMeteo.sk.

Prvé búrky sa očakávajú po 15.00 hod. v oblasti Podunajskej nížiny. V nasledujúcich hodinách sa budú rozširovať smerom na sever a severozápad Slovenska. Najbúrlivejšie hodiny by mali postihnúť Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj.

Večer sa situácia zhorší a búrky sa môžu objaviť aj nad severozápadným Slovenskom. Predpovede obsahujú istú mieru neistoty, preto sa situácia môže meniť podľa vývoja počas popoludnia.

Večer a v noci na nedeľu sa búrky prehĺbia a môžu byť sprevádzané intenzívnym dažďom. V nedeľu sa nad Balkánom prehĺbi tlaková níž, ktorá sa presunie cez západné Slovensko a prinesie rozsiahle zrážky. Celé územie Slovenska tak čaká výdatný dážď.

SHMÚ
Zdroj: SHMÚ
Počasie Správy počasie Správy z domova
