Na Slovensko dnes dorazí studený front, ktorý prinesie zmenu počasia. Meteorológovia varujú pred tvorbou búrok, ktoré sa začnú objavovať popoludní a potrvajú počas večera aj noci. Extrémne počasie má pokračovať až do pondelka, informuje iMeteo.sk.
Prvé búrky sa očakávajú po 15.00 hod. v oblasti Podunajskej nížiny. V nasledujúcich hodinách sa budú rozširovať smerom na sever a severozápad Slovenska. Najbúrlivejšie hodiny by mali postihnúť Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj.
Večer sa situácia zhorší a búrky sa môžu objaviť aj nad severozápadným Slovenskom. Predpovede obsahujú istú mieru neistoty, preto sa situácia môže meniť podľa vývoja počas popoludnia.
Večer a v noci na nedeľu sa búrky prehĺbia a môžu byť sprevádzané intenzívnym dažďom. V nedeľu sa nad Balkánom prehĺbi tlaková níž, ktorá sa presunie cez západné Slovensko a prinesie rozsiahle zrážky. Celé územie Slovenska tak čaká výdatný dážď.
