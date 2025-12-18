Presná totožnosť osoby, čas úmrtia aj ďalšie okolnosti sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
V stredu (18. decembra) v popoludňajších hodinách našli v lese nad obcou Bzenov v okrese Prešov kostrové pozostatky človeka. Nález na tiesňovú linku 158 nahlásil 17-ročný miestny mladík, ktorý sa v oblasti pohyboval náhodne, informuje Korzár.
Na miesto okamžite vyslali policajnú hliadku. Polícia vykonala obhliadku miesta nálezu a prizvala súdneho znalca aj obhliadajúceho lekára, ktorí majú pomôcť určiť ďalšie okolnosti prípadu.
V súvislosti s nálezom poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Presná totožnosť osoby, čas úmrtia aj ďalšie okolnosti sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.