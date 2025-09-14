Obchodníci však varujú, že ak by došlo k obmedzeniu predaja, mohlo by to výrazne zasiahnuť ich príjmy.
V letnej sezóne sa na chorvátskom pobreží čoraz častejšie stretávajú s problémami spôsobenými neukáznenými turistami, najmä mladými zo zahraničia. Ich správanie, často spojené s nadmerným pitím alkoholu, komplikuje život miestnym obyvateľom aj samosprávam, informujú tvnoviny.sk.
Niektoré mestá, napríklad Zadar, uvažujú o zavedení čiastočných obmedzení predaja alkoholu. V centre Zadaru sa totiž nachádza viacero predajní a stánkov s alkoholom otvorených nonstop, čo podľa miestnych úradov prispieva k chaosu a hluku počas letných večerov.
Chorvátska vláda plánuje novelizáciu obchodného zákona, ktorá by umožnila mestám regulovať predaj alkoholu v určitých častiach mesta alebo počas vybraných hodín. Takéto opatrenie by sa týkalo predajní, stánkov aj čerpacích staníc.
Obchodníci varujú
Obchodníci však varujú, že ak by došlo k obmedzeniu predaja, mohlo by to výrazne zasiahnuť ich príjmy, pretože alkohol predstavuje podstatnú časť tržieb v malých predajniach. Svojím opatrením by tak mohli utrpieť nielen hluční turisti, ale aj tí, ktorí sa správajú ohľaduplne a vychutnávajú si jeden chladený nápoj bez problémov.