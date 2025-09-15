Kategórie
Natália Mišániová
dnes 15. septembra 2025 o 10:23
Čas čítania 0:39

Pozor na tento typ rakoviny, ktorý sa u mladých vyskytuje čoraz častejšie. Príznaky sú často nenápadné

Kategória:
Zahraničie
Pozor na tento typ rakoviny, ktorý sa u mladých vyskytuje čoraz častejšie. Príznaky sú často nenápadné
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

Skorá diagnostika môže zachrániť život.

Výskyt rakoviny slepého čreva medzi ľuďmi do 50 rokov stúpa alarmujúcim tempom. Ochorenie, ktoré kedysi postihovalo hlavne starších ľudí a lekári sa s ním stretli len zriedkavo, je dnes častejšie u mladších generácií, informuje Daily Mail.

Štúdia publikovaná v časopise Annals of Internal Medicine ukazuje, že generácie narodené po 70. rokoch majú troj- až štvornásobne vyšší výskyt rakoviny slepého čreva než ľudia zo 40. rokov minulého storočia. Podľa profesora Justina Stebbinga z Anglia Ruskin University je nárast najvýraznejší u ľudí vo veku 30 až 40 rokov.

Príznaky ochorenia sú nenápadné

Presné príčiny rastúceho výskytu nie sú známe, no odborníci spomínajú nezdravú stravu, nadmernú konzumáciu spracovaných potravín a obezitu. Problémom je, že príznaky ochorenia sú nenápadné – bolesti brucha, nafukovanie či tráviace ťažkosti často pacienti pripisujú bežným problémom.

Včasná diagnostika však môže zachrániť život. Päťročné prežitie pacientov v ranom štádiu dosahuje 67–97 %, zatiaľ čo pri pokročilých štádiách klesá na približne 50 %. Lekári preto zdôrazňujú, že mladí ľudia by nemali podceňovať pretrvávajúce tráviace problémy.

bolest brucha, krce, zaludok, zena,
Zdroj: Canva/volně k užití
Súvisiace témy:
Správy zo sveta Zdravie
