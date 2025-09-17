Taraba uviedol, že doručovateľ si pred ministerstvom spravil fotografiu s výhražnou správou.
Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (SNS) dnes upozornil na znepokojivý incident. Podľa jeho slov si jeden zo zamestnancov rezortu životného prostredia objednal jedlo prostredníctvom spoločnosti Bolt, pričom doručená zásielka obsahovala výhražnú správu s výzvou na jeho zabitie. Taraba uviedol, že doručovateľ si pred ministerstvom dokonca spravil fotografiu.
„Dnes si zamestnanec na ministerstve životného prostredia objednal jedlo a spoločnosť Bolt mu ho doručila aj s výzvou na moje zabitie. Slušnočlovek pracujúci pre Bolt sa ešte s týmto na moje zabitie stihol odfotiť pred ministerstvom a aby sme si nemysleli, že má vysoké IQ, urobil to rovno pred kamerami,“ uviedol Taraba.
„Predovšetkým by sme sa chceli úprimne ospravedlniť zákazníkovi, ktorého sa poznámka pri doručení dotkla, ako aj všetkým ostatným, ktorých sa to mohlo týkať. Zároveň zasielame oficiálne ospravedlnenie Ministerstvu životného prostredia a sme plne pripravení spolupracovať s príslušnými orgánmi v prípade, že sa na nás obrátia. Pre takéto konanie nie je na platforme Bolt miesto a máme voči nemu nulovú toleranciu. Túto záležitosť berieme mimoriadne vážne a už ju dôkladne preverujeme so všetkými zúčastnenými stranami. Partnerský kuriér bol na platforme dočasne pozastavený. V prípade potvrdenia jeho zodpovednosti za túto situáciu môže dôjsť aj k trvalému zablokovaniu na platforme, keďže bezpečnosť našich zákazníkov je pre nás najvyššou prioritou. Radi by sme dodali, že ide o ojedinelý a bezprecedentný prípad,“ objasnil situáciu Jakuba Moška, generálny manažér spoločnosti Bolt pre Slovensko.
