Aneta Gospičová
dnes 17. septembra 2025 o 17:07
Čas čítania 0:58

Kuriér Boltu priniesol Tarabovi výhražnú správu. Doručovateľ si s balíčkom spravil fotografiu

Kategória:
Slovensko
Kuriér Boltu priniesol Tarabovi výhražnú správu. Doručovateľ si s balíčkom spravil fotografiu
Zdroj: Facebook / Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS 3 h ·

Taraba uviedol, že doručovateľ si pred ministerstvom spravil fotografiu s výhražnou správou.

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (SNS) dnes upozornil na znepokojivý incident. Podľa jeho slov si jeden zo zamestnancov rezortu životného prostredia objednal jedlo prostredníctvom spoločnosti Bolt, pričom doručená zásielka obsahovala výhražnú správu s výzvou na jeho zabitie. Taraba uviedol, že doručovateľ si pred ministerstvom dokonca spravil fotografiu.

„Dnes si zamestnanec na ministerstve životného prostredia objednal jedlo a spoločnosť Bolt mu ho doručila aj s výzvou na moje zabitie. Slušnočlovek pracujúci pre Bolt sa ešte s týmto na moje zabitie stihol odfotiť pred ministerstvom a aby sme si nemysleli, že má vysoké IQ, urobil to rovno pred kamerami,“ uviedol Taraba.

Refresher požiadal spoločnosť Bolt o stanovisko. Vyjadrenie uvádzame plnom znení.

„Predovšetkým by sme sa chceli úprimne ospravedlniť zákazníkovi, ktorého sa poznámka pri doručení dotkla, ako aj všetkým ostatným, ktorých sa to mohlo týkať. Zároveň zasielame oficiálne ospravedlnenie Ministerstvu životného prostredia a sme plne pripravení spolupracovať s príslušnými orgánmi v prípade, že sa na nás obrátia. Pre takéto konanie nie je na platforme Bolt miesto a máme voči nemu nulovú toleranciu. Túto záležitosť berieme mimoriadne vážne a už ju dôkladne preverujeme so všetkými zúčastnenými stranami. Partnerský kuriér bol na platforme dočasne pozastavený. V prípade potvrdenia jeho zodpovednosti za túto situáciu môže dôjsť aj k trvalému zablokovaniu na platforme, keďže bezpečnosť našich zákazníkov je pre nás najvyššou prioritou. Radi by sme dodali, že ide o ojedinelý a bezprecedentný prípad,“ objasnil situáciu Jakuba Moška, generálny manažér spoločnosti Bolt pre Slovensko.

Prečítaj si aj tieto články:

17. septembra 2025 o 15:04 Čas čítania 1:04 Policajti a hasiči protestovali pred parlamentom. Kritizujú zmrazovanie platov Policajti a hasiči protestovali pred parlamentom. Kritizujú zmrazovanie platov
17. septembra 2025 o 11:19 Čas čítania 0:41 Opozícia zvoláva na 17. novembra generálny štrajk. Čo to znamená pre ľudí? Opozícia zvoláva na 17. novembra generálny štrajk. Čo to znamená pre ľudí?
16. septembra 2025 o 18:09 Čas čítania 0:46 VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk

Súvisiace témy:
Správy z domova Tomáš Taraba
Náhľadový obrázok: Facebook / Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS 3 h ·
