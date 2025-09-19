Kategórie
TASR
dnes 19. septembra 2025 o 19:02
Čas čítania 0:59

Na pláži v Lotyšsku objavili časť ruského dronu. Premiérka avizuje prísnejšiu ochranu hraníc

Kategória:
Zahraničie
Podľa vlády sa na pláži v Lotyšsku našla časť ruského dronu.

  • Na pláži neďaleko pobrežného lotyšského mesta Ventspils sa vo štvrtok našli trosky dronu, ktoré vyplavilo more.
  • Podľa lotyšskej vlády je potvrdené, že ide o zadnú časť ruského bezpilotného lietadla Gerbera a že stroj nebol vybavený výbušninami. 
  • Lacné drony typu Gerbera ruskej výroby, ktoré sa vzhľadom podobajú na útočné Šáhidy, Moskva často využíva pri útokoch na Ukrajinu ako návnadu pre protivzdušnú obranu.

Citát: „Našou prioritou bolo posilniť východnú hranicu, ale zároveň je jasné, že rovnako dôležité je chrániť pobrežie Baltského mora inštaláciou potrebných senzorov,“ uviedla Siliňová s odkazom na plán vybudovať „múr proti dronom“ na východnom krídle NATO.

Širší kontext: Lotyšská armáda na sieti X zverejnila fotografiu, na ktorej je na pláži nájdená časť chvosta bezpilotného lietadla. Na ľavej strane jeho krídla sú viditeľné písmená a čísla v cyrilike. Premiérka Evika Siliňová uviedla, že nariadila ministrom obrany a vnútra, aby sa spojili s poľskými kolegami a overili, či nejde o trosky dronu podobného tým, ktoré minulý týždeň narušili vzdušný priestor Poľska.

21. augusta 2025 o 14:00 Čas čítania 1:45 KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať

Poľský vzdušný priestor narušilo najmenej 19 ruských dronov počas ruského útoku na Ukrajinu v noci na 10. septembra. Spojenecké sily z nich zničili štyri, ktoré predstavovali priamu hrozbu. Moskva tvrdí, že drony nevyslalo nad Poľsko úmyselne. V reakcii na tento incident spustilo NATO operáciu Eastern Sentry (Východná stráž).

Prečítaj si aj tieto články:

10. septembra 2025 o 12:32 Čas čítania 0:49 Poľsko reaguje na inváziu ruských dronov: Spustili článok 4 NATO Poľsko reaguje na inváziu ruských dronov: Spustili článok 4 NATO
10. septembra 2025 o 15:46 Čas čítania 0:43 Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ Moskva vysvetľuje, prečo ruské drony napadli Poľsko. Vraj mali iný cieľ
12. septembra 2025 o 10:48 Čas čítania 0:34 Rusko a Bielorusko začali vojenské cvičenie. Trénovať budú aj obsadenie slabého miesta NATO, tvrdí Poľsko Rusko a Bielorusko začali vojenské cvičenie. Trénovať budú aj obsadenie slabého miesta NATO, tvrdí Poľsko
Súvisiace témy:
Lotyšsko Rusko Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
Náhľadový obrázok: X/@Latvijas_armija
Diskusia (0)
Domov
Zdieľať
Diskusia