Slovensko čaká horúci víkend a na juhu bude až 33 stupňov Celzia.
Na Slovensku budú počas nadchádzajúceho víkendu teploty opäť stúpať k 30 stupňom Celzia. Najteplejšie počasie sa očakáva na juhu krajiny, kde môžu teploty dosiahnuť až 33 stupňov Celzia. Horúce a slnečné dni potrvajú do začiatku budúceho týždňa.
Pôjde pravdepodobne o posledný víkend s takýmito vysokými teplotami. Od utorka sa počasie zmení a dorazia zrážky a ochladenie. Maximálne denné teploty v utorok klesnú približne na 20 stupňov Celzia, informuje SHMÚ.
