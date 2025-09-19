Na konsolidáciu podľa PS doplatia aj samosprávy. Zastaví sa ich rozvoj.
Tretia vlna konsolidácie sa dotkne každého človeka na Slovensku. Aj tí, ktorí nie sú živnostníci alebo nemajú vysoké príjmy, ju pocítia cez problémy, ktoré spôsobí samosprávam. Ich služby zdražejú a nebudú mať peniaze na investície do vlastného rozvoja, poukázali vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS).
Rok 2026 bude ešte ťažší ako tie predchádzajúce, pretože sa v ňom stretnú všetky tri vlny konsolidácie, upozornil poslanec Marek Lackovič. „Toto platí aj pre rozpočty našich obcí, miest, krajov. Do roku 2026 si nesú sekeru znížených príjmov na dani z príjmu fyzických osôb vo výške viac ako 60 miliónov eur, ďalších viac ako 180 miliónov eur si podľa odhadov nesú vo forme zvýšenej DPH a ďalších 100 miliónov eur si nesú vo forme tzv. rodičovských dôchodkov, ktoré sa spustia už budúci rok,“ vyčíslil.
O ďalších 137 miliónov eur prídu podľa neho znížením ich podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb. „Štát si z rozpočtov samospráv ukrojí v budúcom roku takmer pol miliardy. A to bez akejkoľvek diskusie so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a so Združením samosprávnych krajov SK8,“ kritizoval Lackovič.
Zvýšia sa dane z nehnuteľností aj cestovné
Pripomenul, že už v minulom roku došlo k výraznému nárastu daní z nehnuteľností. „Okrem dane z nehnuteľností môžu ľudia na Slovensku čakať aj ďalšie zdražovanie. Drahšie bude cestovanie autobusmi, poplatky za odvoz odpadu, ale aj poplatky v zariadeniach sociálnych služieb či na športoviskách. To jediné totiž môžu samosprávy na Slovensku, vzhľadom na to, že oni na rozdiel od štátu do deficitu ísť nesmú, urobiť v záujme ochrany vlastnej existencie,“ upozornil opozičný poslanec.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) zdôvodňuje tretiu vlnu konsolidácie pre samosprávy tromi argumentmi, ktoré sú falošné alebo zavádzajúce, vyhlásila poslankyňa PS Jana Hanuliaková. Snaží sa napríklad vytvoriť dojem, že samosprávy dostanú časť peňazí, o ktoré oberá vláda pracujúcich ľudí. „To ale štát nevie samosprávam samozrejme garantovať,“ upozornila s tým, že výnosy budú pravdepodobne výrazne nižšie, než plánuje vláda.
„Druhý argument, ktorým vláda zdôvodňuje sumu, o ktorú prichádzajú samosprávy, sú platy zamestnancov v školstve. Ide teda o zamestnancov v originálnych kompetenciách miest a obcí,“ priblížila opozičná poslankyňa. Tretím argumentom podľa nej je, že samosprávy majú šetriť na svojich úradoch.
„Pravda však bude taká, že samosprávy budú šetriť tam, kde reálne môžu, teda najmä na svojich službách. Na úradoch totiž šetriť bez pomoci štátu dnes nevedia,“ myslí si Hanuliaková. Niektoré samosprávy majú totiž len jedného zamestnanca a polovica obcí má na úradoch do 10 ľudí, na čom sa šetriť nedá.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja a SK8 Jozef Viskupič vyzval vládu, aby samosprávy v ideálnom prípade vôbec neboli zahrnuté v novom konsolidačnom balíku. Ak je to však nevyhnutné, opatrenia by mali byť iba dočasné a čo najskôr by sa mali vrátiť prostriedky pre samosprávy na pôvodnú úroveň, zdôraznil.
Prečítaj si aj tieto články: