Republiková únia zamestnávateľov a Združenie podnikateľov Slovenska upozorňujú, že nový konsolidačný balík môže poškodiť podnikanie, investície a tvorbu pracovných miest.
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a Združení podnikateľov Slovenska (ZPS) kritizujú tretí konsolidačný balík, ktorý v utorok (9. 9.) predstavil minister financií Ladislav Kamenický. Podľa nich vláda opäť volí najjednoduchšie, no zároveň najškodlivejšie riešenie — zvyšovanie daní a odvodov pre zamestnávateľov, zamestnancov aj občanov.
Prezident RÚZ, Miroslav Kiraľvarga, upozornil, že takéto opatrenia oslabujú motiváciu investovať a tvoriť nové pracovné miesta a vyzval vládu, aby sa vrátila k návrhu konsolidačných opatrení predložených odbormi a zamestnávateľmi. Minister práce Erik Tomáš presunul zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady o týždeň, aby sa sociálni partneri mohli opatreniami detailne oboznámiť a prípadné pripomienky zapracovať do legislatívy.
Podnikatelia kritizujú aj dočasné riešenia a absenciu konkrétneho plánu šetrenia vo verejnej správe. Prezident ZPS Ján Solík zdôraznil, že namiesto ďalšieho zvyšovania bremena pre pracujúcich a podnikateľov je potrebné podporovať ekonomickú aktivitu a systematicky reformovať štátny aparát. Združenia zamestnávateľov odmietajú akékoľvek ďalšie zvyšovanie daní a odvodov a upozorňujú na riziko predraženia práce.