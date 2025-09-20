Kategórie
Domov
Barbora Fábryová
dnes 20. septembra 2025 o 16:30
Čas čítania 0:48

Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať

Slovensko
Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Curaprox sťahuje z trhu cumlíky. Testy odhalili zvýšený obsah BPA.

  • Spoločnosť Curaprox oznámila, že v týchto dňoch sťahuje z trhu svoje cumlíky.
  • K tomuto kroku pristúpila po vlastných testoch, ktoré potvrdili zistenia nezávislého kontrolného úradu v Slovinsku o prekročení obsahu látky BPA (chemická látka používaná pri výrobe plastov, najmä polykarbonátov a epoxidových živíc, ktoré sa nachádzajú v bežných výrobkoch ako fľaše na vodu, nádoby na potraviny a termocitlivé papiere – pozn. red) vo farebnej časti cumlíka.
  • Silikónová časť, ktorú si dieťa vkladá do úst, zvýšený obsah látky neobsahuje.

Citát: „Bezpečnosť našich produktov pre nás bola a je vždy kľúčová, preto nás situácia veľmi mrzí a úprimne sa za ňu ospravedlňujeme. V týchto dňoch robíme všetko preto, aby sa už nikdy nič podobné neopakovalo,“ uviedla generálna riaditeľka Curaden AG Christine Breitschmid.

Širší kontext: Problém sa týka šarží 006 až 011. Označenie šarže sa nachádza na vonkajšej strane farebnej časti cumlíka. Firma odporúča rodičom, aby dotknuté cumlíky okamžite prestali používať. 

Spoločnosť zároveň informovala, že ďalšie produkty pre deti – hryzadielko a detská kefka Curaprox Baby – prešli rovnakými testami. Výsledky potvrdili, že tieto výrobky neobsahujú bisfenoly. Curaprox prisľúbil, že každému zákazníkovi vráti plnú sumu za zakúpený cumlík z dotknutej šarže. Presný postup na uplatnenie refundácie zverejní začiatkom budúceho týždňa.

15. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 8:39 „Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30 „Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Správy z domova
