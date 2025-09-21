Odborníci upozorňujú, že časť živnostníkov môže po zmenách podnikanie ukončiť.
Štát plánuje od budúceho roka zvýšiť minimálne odvody pre živnostníkov a ľudí v slobodných povolaniach. Zmeny sú súčasťou tretieho konsolidačného balíka, ktorý pripravuje ministerstvo financií.
Minimálne sociálne odvody by sa mali zvýšiť o 66 eur mesačne, informuje TA3. Okrem toho stúpnu aj platby do zdravotnej poisťovne. Celkovo tak samostatne zárobkovo činné osoby zaplatia mesačne o približne 81 eur viac.
Minister financií argumentuje tým, že vyššie odvody zabezpečia vyššie dôchodky v budúcnosti. Vláda týmto krokom zároveň sleduje ciele rozpočtovej konsolidácie.
Odborníci upozorňujú, že časť živnostníkov môže po zmenách podnikanie ukončiť. Niektorí podľa nich svoju prácu presunú do neoficiálnej roviny.
