Desaťtisíce ľudí demonštrovali v nedeľu večer na Námestí hrdinov v maďarskej metropole Budapešť proti míňaniu peňazí daňových poplatníkov vládou premiéra Viktora Orbána na mediálne kampane, ktoré zavádzajú voličov a rozdúchavajú nenávisť za účelom politického zisku. Podľa organizátorov sa na proteste zúčastnilo približne 50 000 ľudí.
Od svojho návratu k moci v roku 2010 organizovala Orbánova vláda viaceré takzvané konzultácie, ktoré stáli milióny eur a financované boli z peňazí daňových poplatníkov. Jej odporcovia ich kritizujú ako prostriedok na ovplyvňovanie verejnej mienky.
Kampane, podporované reklamou v televízii, na internete a bilbordoch, sú podľa nich často formulované sugestívnym spôsobom.
Vláda najnovšie ohlásila na október konzultácie o daňových otázkach. Stalo sa tak po tom, čo provládna webová stránka informovala, že opozícia plánuje zvýšiť dane, ak vyhrá budúcoročné parlamentné voľby. Mimoparlamentná strana TISZA vedená Péterom Magyarom takéto plány popiera a Orbána obvinila zo šírenia lží.
Vláda trvá na tom, že jej „informačné kampane“ sú vecné a potrebné na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitých otázkach.
„Veľmi túžim po dni, keď nebudem musieť v každodennom živote pociťovať úzkosť pre politiku a tieto reklamy, ktoré nás neustále obklopujú na YouTube a na ulici,“ povedala na proteste 26-ročná špeciálna pedagogička Sara Lindnerová.
Podľa týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) stála propagácia najnovšej konzultácie, ktorým sa Orbán snažil podporiť svoje veto proti začiatku rokovaní s Ukrajinou o vstupe do EÚ, v prepočte 27,7 milióna eur.
Orbán odmieta obvinenie, že prieskumy sú propagandou. Tvrdí, že chce pravidelne dať obyvateľstvu možnosť vyjadriť svoj názor.
Organizátor demonštrácie, divadelný súbor Loupe založený v roku 2022, požaduje referendum o zákaze štátom financovaných reklamných kampaní, ktoré sú „zavádzajúce alebo podnecujúce nenávisť“. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebuje súhlas ústrednej volebnej komisie a následne musí vyzbierať 200 000 podpisov.
Hungarians are protesting against the Orban government's hate speech NOW.— SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) September 21, 2025
The rally called up after the latest nationwide billboard action by Orban, where he is abusing and mocking President Zelensky and the Hungarian main opposition figure Peter Magyar. pic.twitter.com/mwIs4UFRN6