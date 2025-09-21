Na súťaži má vystúpiť viac než 20 účinkujúcich z rôznych krajín sveta vrátane Bieloruska, Číny, Indie, Juhoafrickej republiky, Egypta a Kuby.
Rusko sa snaží vrátiť na medzinárodnú kultúrnu scénu ako hostiteľ obnovenej hudobnej súťaže. Intervízia, ktorá sa bude konať v sobotu v Moskve, má konkurovať pesničkovej súťaži Eurovízie, z ktorej bolo Rusko vylúčené pre svoju inváziu na Ukrajinu v roku 2022.
Koncept Intervízie nie je nový – podobná súťaž existovala už počas studenej vojny ako kultúrna protiváha Západu a priestor na propagáciu umelcov z krajín sovietskeho bloku. Ruský prezident Vladimir Putin nariadil jej obnovenie vo februári, a to v podobe, aby bola konkurenciou európskej súťaži. Eurovízia bola obľúbená aj u divákov v Rusku, kde sa v roku 2009 aj konala na základe víťazstva ruského speváka Dimu Bilana v ročníku 2008, pripomenula DPA.
Organizátori plánujú 3,5-hodinovú šou v aréne Live Arena v Moskve, ktorá má kapacitu 11 000 divákov. Vystúpiť má viac než 20 účinkujúcich z rôznych krajín sveta vrátane Bieloruska, Číny, Indie, Juhoafrickej republiky, Egypta a Kuby. Jedinou krajinou, ktorá sa zapojí do Intervízie aj do Eurovízie, je Srbsko.
Oslavuje Kremeľ a inváziu na Ukrajinu
Za Rusko bude súťažiť spevák Jaroslav Dronov známy ako Šaman, ktorý sa preslávil piesňou „Ja russkij“ („Som Rus“) oslavujúcou Kremeľ a inváziu na Ukrajinu. Šaman často vystupuje na štátom organizovaných podujatiach, napríklad pri výročiach anexie Krymu, a figuruje na sankčnom zozname Európskej únie.
DPA uviedla, že pôvodne mal vystúpiť aj americký spevák B. Howard, ktorý však v stredu zo súťaže odstúpil pre „nepredvídané rodinné dôvody“.
O víťazoch súťaže Intervízie rozhodne porota, nie divácke hlasovanie, informovala DPA.
Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov uviedol, že na Intervízii nebude „perverzia ani zosmiešňovanie ľudskej prirodzenosti“, čím narážal na extravagantné kostýmy a provokatívne vystúpenia, ktoré sú pre Eurovíziu typické. Lavrov zdôraznil, že súťaž sa zameria na národnú kultúru a tradície - v súlade s agendou Kremľa o ochrane konzervatívnych kultúrnych a náboženských hodnôt.
Podľa DPA je pesničková súťaž Eurovízie známa svojou otvorenosťou voči LGBTI+ komunite – napríklad vďaka spevákovi Nemovi zo Švajčiarska, ktorý túto súťaž vyhral v roku 2024 a ktorý sa identifikuje ako nebinárny, či rakúskemu spevákovi vystupujúcemu pod menom Conchita Wurst, ktorý triumfoval v roku 2014. V Rusku sú práva LGBTI+ výrazne obmedzené a verejné zobrazenie homosexuality je zakázané, uviedla DPA.
