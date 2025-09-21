Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 21. septembra 2025 o 15:21
Čas čítania 1:25

Rusko spúšťa Intervíziu ako alternatívu k Eurovízii. Súťaž oslavuje Kremeľ, ignoruje extravagantné vystúpenia a obmedzuje LGBTI

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Rusko spúšťa Intervíziu ako alternatívu k Eurovízii. Súťaž oslavuje Kremeľ, ignoruje extravagantné vystúpenia a obmedzuje LGBTI
Zdroj: TASR/AP

Na súťaži má vystúpiť viac než 20 účinkujúcich z rôznych krajín sveta vrátane Bieloruska, Číny, Indie, Juhoafrickej republiky, Egypta a Kuby.

Rusko sa snaží vrátiť na medzinárodnú kultúrnu scénu ako hostiteľ obnovenej hudobnej súťaže. Intervízia, ktorá sa bude konať v sobotu v Moskve, má konkurovať pesničkovej súťaži Eurovízie, z ktorej bolo Rusko vylúčené pre svoju inváziu na Ukrajinu v roku 2022.

Koncept Intervízie nie je nový – podobná súťaž existovala už počas studenej vojny ako kultúrna protiváha Západu a priestor na propagáciu umelcov z krajín sovietskeho bloku. Ruský prezident Vladimir Putin nariadil jej obnovenie vo februári, a to v podobe, aby bola konkurenciou európskej súťaži. Eurovízia bola obľúbená aj u divákov v Rusku, kde sa v roku 2009 aj konala na základe víťazstva ruského speváka Dimu Bilana v ročníku 2008, pripomenula DPA.

Organizátori plánujú 3,5-hodinovú šou v aréne Live Arena v Moskve, ktorá má kapacitu 11 000 divákov. Vystúpiť má viac než 20 účinkujúcich z rôznych krajín sveta vrátane Bieloruska, Číny, Indie, Juhoafrickej republiky, Egypta a Kuby. Jedinou krajinou, ktorá sa zapojí do Intervízie aj do Eurovízie, je Srbsko.

Oslavuje Kremeľ a inváziu na Ukrajinu

Za Rusko bude súťažiť spevák Jaroslav Dronov známy ako Šaman, ktorý sa preslávil piesňou „Ja russkij“ („Som Rus“) oslavujúcou Kremeľ a inváziu na Ukrajinu. Šaman často vystupuje na štátom organizovaných podujatiach, napríklad pri výročiach anexie Krymu, a figuruje na sankčnom zozname Európskej únie.

DPA uviedla, že pôvodne mal vystúpiť aj americký spevák B. Howard, ktorý však v stredu zo súťaže odstúpil pre „nepredvídané rodinné dôvody“.

O víťazoch súťaže Intervízie rozhodne porota, nie divácke hlasovanie, informovala DPA.
Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov uviedol, že na Intervízii nebude „perverzia ani zosmiešňovanie ľudskej prirodzenosti“, čím narážal na extravagantné kostýmy a provokatívne vystúpenia, ktoré sú pre Eurovíziu typické. Lavrov zdôraznil, že súťaž sa zameria na národnú kultúru a tradície - v súlade s agendou Kremľa o ochrane konzervatívnych kultúrnych a náboženských hodnôt.

Podľa DPA je pesničková súťaž Eurovízie známa svojou otvorenosťou voči LGBTI+ komunite – napríklad vďaka spevákovi Nemovi zo Švajčiarska, ktorý túto súťaž vyhral v roku 2024 a ktorý sa identifikuje ako nebinárny, či rakúskemu spevákovi vystupujúcemu pod menom Conchita Wurst, ktorý triumfoval v roku 2014. V Rusku sú práva LGBTI+ výrazne obmedzené a verejné zobrazenie homosexuality je zakázané, uviedla DPA.

Prečítaj si aj tieto články:

20. septembra 2025 o 9:59 Čas čítania 0:40 Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO
20. septembra 2025 o 9:20 Čas čítania 0:26 Rusko zasiahlo ďalšie silné zemetrasenie. Niekoľko hodín predtým oblasť zasiahli ešte silnejšie otrasy Rusko zasiahlo ďalšie silné zemetrasenie. Niekoľko hodín predtým oblasť zasiahli ešte silnejšie otrasy
19. septembra 2025 o 22:24 Čas čítania 1:00 Zelenskyj reaguje na ruské stíhačky, ktoré narušili vzdušný priestor Estónska. Spojencom posiela silný odkaz Zelenskyj reaguje na ruské stíhačky, ktoré narušili vzdušný priestor Estónska. Spojencom posiela silný odkaz
INTERVIZIA
Zdroj: TASR/AP
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Eurovízia Rusko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:55
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 13:10
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
pred 3 hodinami
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
dnes o 13:58
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
dnes o 12:01
Minimálne dôchodky sa od roku 2026 zvýšia. Životné minimum stúpne o desiatky eur
Minimálne dôchodky sa od roku 2026 zvýšia. Životné minimum stúpne o desiatky eur
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 13:10
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
včera o 15:48
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
dnes o 07:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
dnes o 06:55
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
včera o 11:55
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
17. 9. 2025 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 3 dňami
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
pred 2 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
17. 9. 2025 7:35
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
16. 9. 2025 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Lifestyle news
Nový dokument o Kanye Westovi prináša poriadnu drámu. V snímke uvidíš hádky s Kardashianovcami pred 3 hodinami
Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou dnes o 13:20
Drake po šou v Mníchove vyrazil na liter piva na Oktoberfest. Na akciu si obliekol tradičný kroj dnes o 11:41
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení dnes o 10:00
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň včera o 17:21
Zverejnili rebríček najlepších jedál na svete. Prvú priečku získalo obľúbené jedlo Slovákov včera o 13:52
Hamilton si pred Veľkou cenou obliekol českú značku Chew Forever. V minulosti ju nosili The Weeknd aj Travis Scott včera o 11:12
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu včera o 07:45
Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov pred 2 dňami
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+ pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
Estónsko po Poľsku aktivovalo článok 4.
Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje česká diplomacia Rusku
pred 2 dňami
Vypadnite z Ukrajiny a nepokúšajte, odkazuje česká diplomacia Rusku
Estónskom to neskončilo. Ruské stíhačky narušili zónu nad poľskou plošinou v Baltskom mori
pred 2 dňami
Estónskom to neskončilo. Ruské stíhačky narušili zónu nad poľskou plošinou v Baltskom mori
AKTUÁLNE: Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska. NATO vyslalo stíhačky
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska. NATO vyslalo stíhačky
Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO
včera o 09:59
Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO
Zelenskyj reaguje na ruské stíhačky, ktoré narušili vzdušný priestor Estónska. Spojencom posiela silný odkaz
pred 2 dňami
Zelenskyj reaguje na ruské stíhačky, ktoré narušili vzdušný priestor Estónska. Spojencom posiela silný odkaz
Slovensko Všetko
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
pred 3 hodinami
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
dnes o 10:40
Z vulgárneho a vyhrážneho komentára vznikol dvojhodinový rozhovor. Puchovský a záchranár si nakoniec podali ruky
dnes o 13:58
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
pred 3 dňami
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Fond na podporu športu čelí podozreniam z netransparentnosti.
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
13. 9. 2025 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia