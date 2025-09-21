Obaja politici sa venovali aj konsolidačným opatreniam a nastaveniu energopomoci.
Predseda SNS Andrej Danko neverí, že v prípade narušenia vzdušného priestoru Estónska ruskými stíhačkami išlo o úmysel. „Mám o tom dosť informácií z médií, neverím, že to bol úmysel,“ uviedol v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
Vyhol sa špekulácii, či to bola provokácia, alebo len náhoda. „Neviem o žiadnom úmyselnom útoku Ruska voči štátu NATO, ak by taký nastal, je tu tretia svetová vojna,“ vyhlásil Danko, ktorý žiada aj zdržanlivosť pri hodnotení incidentu, poukazuje pritom napríklad na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa či doplňujúce informácie po preniknutí dronov na poľské územie.
Predseda KDH Milan Majerský sa Danka v diskusii opýtal, čo teda znamená, ak sú ruské lietadlá 12 minút vo vzdušnom priestore iného štátu. „Myslíte si, že oni nemajú stroje pod kontrolou?“ pýtal sa Danka, ktorému nerozumie pri jeho vyjadreniach o „zblúdilých stíhačkách či dronoch“.
Obaja politici sa venovali aj konsolidačným opatreniam a nastaveniu energopomoci. Majerský kritizoval jej rozsah, podobne ako pri 13. dôchodkoch mu chýba adresnosť. „Viem si predstaviť oveľa lepšie pripravovaný zákon o adresnej pomoci, ako to urobila pani ministerka hospodárstva,“ poznamenal šéf kresťanských demokratov. Danko súhlasí s tým, že energopomoc má byť adresná. „Som zástanca toho, aby išla cez energetické distribučné spoločnosti,“ povedal. Naznačil zároveň, že s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) majú na vec odlišné pohľady.
Rušenie sviatkov
V prípade konsolidačných opatrení predseda národniarov potvrdil, že stále prebieha debata o tom, akých sviatkov by sa malo dočasne týkať zrušenie pracovného voľna. „Ja sám nie som za to, aby to bol 6. január, objavujú sa aj iné návrhy a rovnako sa vedie diskusia aj s predstaviteľmi cirkvi, ešte to nie je uzavreté,“ skonštatoval.
Majerský odhadol, že zrušenie pracovného voľna počas sviatku prinesie ekonomike približne 150 miliónov eur, čo konsolidáciu nezachráni. „Určite by som pri konsolidácii nešiel cestou rušenia štátnych sviatkov,“ zdôraznil. Rovnako nesúhlasí ani s úvahami o otvorení obchodov počas sviatkov. „Prečo vo vyspelých západných krajinách môžu byť počas sviatkov obchody zatvorené a ekonomika funguje, prečo to nemôže fungovať takto u nás?“ pýtal sa.
Danko uviedol, že táto téma je naďalej otvorená. „Nemal by som problém, ak by boli aspoň niektoré obchody otvorené, treba zvoliť vhodný kompromis,“ podotkol.
Šéf SNS v relácii hovoril aj o potrebe reforiem a systémových zmien, ktoré by malo Slovensko prijať v rámci zefektívnenia výdavkov štátu. V tejto súvislosti okrem znižovania počtu samosprávnych krajov spomenul i nový úrad na ochranu hospodárskej súťaže. „Nie je to koaličnými partnermi ešte odobrené, ale rozprávame sa o tom,“ potvrdil, pričom v tejto téme hovoril o zlúčení Protimonopolného úradu a potrebných systémových zmenách, týkajúcich sa Úradu pre verejné obstarávanie.
Prečítaj si aj tieto články: