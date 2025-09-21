Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
včera 21. septembra 2025 o 17:21
Čas čítania 1:44

Danko neverí v úmyselný útok ruských stíhačiek na Estónsko. Majerský varuje pred zľahčovaním incidentu

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Danko neverí v úmyselný útok ruských stíhačiek na Estónsko. Majerský varuje pred zľahčovaním incidentu
Zdroj: TASR - Hernich Mišovič

Obaja politici sa venovali aj konsolidačným opatreniam a nastaveniu energopomoci.

Predseda SNS Andrej Danko neverí, že v prípade narušenia vzdušného priestoru Estónska ruskými stíhačkami išlo o úmysel. „Mám o tom dosť informácií z médií, neverím, že to bol úmysel,“ uviedol v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Vyhol sa špekulácii, či to bola provokácia, alebo len náhoda. „Neviem o žiadnom úmyselnom útoku Ruska voči štátu NATO, ak by taký nastal, je tu tretia svetová vojna,“ vyhlásil Danko, ktorý žiada aj zdržanlivosť pri hodnotení incidentu, poukazuje pritom napríklad na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa či doplňujúce informácie po preniknutí dronov na poľské územie.

Predseda KDH Milan Majerský sa Danka v diskusii opýtal, čo teda znamená, ak sú ruské lietadlá 12 minút vo vzdušnom priestore iného štátu. „Myslíte si, že oni nemajú stroje pod kontrolou?“ pýtal sa Danka, ktorému nerozumie pri jeho vyjadreniach o „zblúdilých stíhačkách či dronoch“.

Obaja politici sa venovali aj konsolidačným opatreniam a nastaveniu energopomoci. Majerský kritizoval jej rozsah, podobne ako pri 13. dôchodkoch mu chýba adresnosť. „Viem si predstaviť oveľa lepšie pripravovaný zákon o adresnej pomoci, ako to urobila pani ministerka hospodárstva,“ poznamenal šéf kresťanských demokratov. Danko súhlasí s tým, že energopomoc má byť adresná. „Som zástanca toho, aby išla cez energetické distribučné spoločnosti,“ povedal. Naznačil zároveň, že s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) majú na vec odlišné pohľady.

Rušenie sviatkov

V prípade konsolidačných opatrení predseda národniarov potvrdil, že stále prebieha debata o tom, akých sviatkov by sa malo dočasne týkať zrušenie pracovného voľna. „Ja sám nie som za to, aby to bol 6. január, objavujú sa aj iné návrhy a rovnako sa vedie diskusia aj s predstaviteľmi cirkvi, ešte to nie je uzavreté,“ skonštatoval.

22. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 10:14 „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo

Majerský odhadol, že zrušenie pracovného voľna počas sviatku prinesie ekonomike približne 150 miliónov eur, čo konsolidáciu nezachráni. „Určite by som pri konsolidácii nešiel cestou rušenia štátnych sviatkov,“ zdôraznil. Rovnako nesúhlasí ani s úvahami o otvorení obchodov počas sviatkov. „Prečo vo vyspelých západných krajinách môžu byť počas sviatkov obchody zatvorené a ekonomika funguje, prečo to nemôže fungovať takto u nás?“ pýtal sa.

Danko uviedol, že táto téma je naďalej otvorená. „Nemal by som problém, ak by boli aspoň niektoré obchody otvorené, treba zvoliť vhodný kompromis,“ podotkol.

Šéf SNS v relácii hovoril aj o potrebe reforiem a systémových zmien, ktoré by malo Slovensko prijať v rámci zefektívnenia výdavkov štátu. V tejto súvislosti okrem znižovania počtu samosprávnych krajov spomenul i nový úrad na ochranu hospodárskej súťaže. „Nie je to koaličnými partnermi ešte odobrené, ale rozprávame sa o tom,“ potvrdil, pričom v tejto téme hovoril o zlúčení Protimonopolného úradu a potrebných systémových zmenách, týkajúcich sa Úradu pre verejné obstarávanie.

Prečítaj si aj tieto články:

18. septembra 2025 o 11:12 Čas čítania 0:39 AKTUÁLNE: Andrej Danko už nie je predsedom poslaneckého klubu SNS. Nahradil ho Michelko AKTUÁLNE: Andrej Danko už nie je predsedom poslaneckého klubu SNS. Nahradil ho Michelko
14. septembra 2025 o 12:02 Čas čítania 0:50 Danko kritizuje rušenie dní pracovného pokoja. Poukázal na to, kde by sa mohlo najviac šetriť Danko kritizuje rušenie dní pracovného pokoja. Poukázal na to, kde by sa mohlo najviac šetriť
6. septembra 2025 o 13:31 Čas čítania 1:03 SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ. Fica vyzýva na prehodnotenie postoja SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ. Fica vyzýva na prehodnotenie postoja
Predseda SNS Andrej Danko.
Predseda SNS Andrej Danko. Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Andrej Danko Rusko Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Hernich Mišovič
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:58
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
včera o 07:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
včera o 08:10
Závod na Slovensku plánuje prepustiť stovky ľudí. Dôvodom je aj Muskova Tesla
Závod na Slovensku plánuje prepustiť stovky ľudí. Dôvodom je aj Muskova Tesla
včera o 12:01
Minimálne dôchodky sa od roku 2026 zvýšia. Životné minimum stúpne o desiatky eur
Minimálne dôchodky sa od roku 2026 zvýšia. Životné minimum stúpne o desiatky eur
včera o 16:10
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
pred 3 dňami
Polícia spustí veľkú celoslovenskú akciu. Vodiči si musia dať pozor na posilnené kontroly
Polícia spustí veľkú celoslovenskú akciu. Vodiči si musia dať pozor na posilnené kontroly
včera o 13:58
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
pred 3 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 07:30
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
MAPA VÝSKYTU HÚB: TU nazbieraš plný košík. V týchto slovenských lesoch sa im darí
pred 2 dňami
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
pred 2 dňami
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
V dedine na Orave sa pohybuje medveď. Úrad radí, ako sa správať pri stretnutí
včera o 06:55
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
17. 9. 2025 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 4 dňami
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
pred 3 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
17. 9. 2025 7:35
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
16. 9. 2025 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Lifestyle news
Nový dokument o Kanye Westovi prináša poriadnu drámu. V snímke uvidíš hádky s Kardashianovcami včera o 15:51
Český rap zažil historický večer. DJ Wich predviedol vo vypredanej O2 aréne svetovú šou včera o 13:20
Drake po šou v Mníchove vyrazil na liter piva na Oktoberfest. Na akciu si obliekol tradičný kroj včera o 11:41
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení včera o 10:00
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň pred 2 dňami
Zverejnili rebríček najlepších jedál na svete. Prvú priečku získalo obľúbené jedlo Slovákov pred 2 dňami
Hamilton si pred Veľkou cenou obliekol českú značku Chew Forever. V minulosti ju nosili The Weeknd aj Travis Scott pred 2 dňami
Leo Beránek prekvapil fanúšikov. Po prepustení z väzenia nestráca čas a plánuje svadbu pred 2 dňami
Tréner Weiss dostal pokarhanie za správanie na zápase so Žilinou. Z tribúny nadával tak nahlas, že prekričal aj komentátorov pred 3 dňami
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+ pred 3 dňami
Slovensko Všetko
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
včera o 16:10
Nočný tuningový zraz v Bratislave prilákal stovky áut. Policajti odobrali vodičom doklady aj EČV
Policajti nezistili požitie alkoholu ani iných návykových látok u kontrolovaných vodičov.
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
pred 54 minútami
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
včera o 13:58
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
Z vulgárneho a vyhrážneho komentára vznikol dvojhodinový rozhovor. Puchovský a záchranár si nakoniec podali ruky
včera o 10:40
Z vulgárneho a vyhrážneho komentára vznikol dvojhodinový rozhovor. Puchovský a záchranár si nakoniec podali ruky
Automobilka prinesie na východ Slovenska tisíce pracovných miest. Prvá vlna náboru už odštartovala
včera o 12:42
Automobilka prinesie na východ Slovenska tisíce pracovných miest. Prvá vlna náboru už odštartovala
Hypotéky na Slovensku ďalej zlacňujú. Tatra banka spustila akciu s úrokom – klienti môžu ušetriť takmer tisíc eur
včera o 11:19
Hypotéky na Slovensku ďalej zlacňujú. Tatra banka spustila akciu s úrokom – klienti môžu ušetriť takmer tisíc eur
Zahraničie Všetko
V Maďarsku protestovali proti Orbánovi desaťtisíce ľudí. Vláda šíri klamlivé mediálne kampane, tvrdia demonštranti
pred hodinou
V Maďarsku protestovali proti Orbánovi desaťtisíce ľudí. Vláda šíri klamlivé mediálne kampane, tvrdia demonštranti
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
pred 2 dňami
Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
pred 56 minútami
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore hovorí o výzvach, ktorým mesto čelí – od parkovania cez dopravu a cyklotrasy až po revitalizáciu verejných priestorov.
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
pred 4 dňami
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia