Slováci budú môcť platiť novým spôsobom. Povinné budú od marca 2026

Slovensko spúšťa pilotný program platieb cez QR kód.
- Slováci budú mať čoskoro k dispozícii nový spôsob platenia za tovar a služby. Ministerstvo financií a Finančná správa spúšťajú pilotný program platieb cez QR kód, ktorý má priniesť jednoduchšie nákupy a zároveň účinnejší boj proti daňovým únikom.
- Testovacia fáza sa začne v novembri 2025 a potrvá do marca 2026. Zapojenie bude zatiaľ dobrovoľné, informujú Hospodárske noviny.
- Od marca 2026 však zákon zavedie povinnosť pre všetkých obchodníkov umožniť zákazníkom bezhotovostné platby, buď kartou, alebo QR kódom.
Širší kontext: Platba QR kódom funguje tak, že predajca vygeneruje kód, zákazník ho naskenuje v mobile, automaticky sa mu otvorí aplikácia smartbankingu s predvyplnenými údajmi a stačí už len potvrdiť transakciu. Proces je o niečo pomalší než pri platbe kartou, výhodou je však nižšia nákladovosť. Obchodníci pri QR kódoch nemusia odvádzať poplatky kartovým spoločnostiam.
Podľa Finančnej správy môžu vďaka QR platbám menší podnikatelia ušetriť stovky eur ročne. Trhovník približne 400 eur, reštaurácia 3 500 eur, hotel 5 500 eur a veľké reťazce dokonca milióny eur. Minister financií Ladislav Kamenický očakáva, že zavedenie QR platieb obmedzí platby bez bločku a zvýši transparentnosť. Do štátneho rozpočtu by podľa neho mohlo priniesť približne 14 miliónov eur.
