Ministerstvo dalo na Agrokomplex milióny. Catering stál viac ako výstava v roku 2023

Tohtoročná výstava Agrokomplex v Nitre stála Ministerstvo pôdohospodárstva 3,6 milióna eur, čo je najviac v histórii podujatia.
- Tohtoročná výstava Agrokomplex v Nitre vyšla ministerstvo pôdohospodárstva na 3,6 milióna eur. Vyplýva to zo zmlúv zverejnených v Centrálnom registri zmlúv. Ide o najvyššiu sumu v histórii podujatia a výrazný nárast oproti minulým rokom – v roku 2023 stálo podujatie 489-tisíc eur, o rok skôr len 108-tisíc eur, informuje SME.
- Minister Richard Takáč vysvetlil vyššie náklady tým, že Agrokomplex oslavoval 50. výročie. Výstava mala väčšiu plochu – zo 75-tisíc štvorcových metrov vzrástla na 135-tisíc, pričom samotné ministerstvo si prenajalo 35-tisíc.
- Výstavu navštívilo približne 92-tisíc ľudí, čo je porovnateľné s predchádzajúcimi ročníkmi. Počet vystavovateľov dosiahol 525, čo je takmer rovnaké ako vlani (520).
Citát: „Len za catering teda zaplatil minister Takáč dvakrát toľko, koľko stál celý Agrokomplex v roku 2023,“ napísala Holečková
Širší kontext: Poslankyňa SaS Martina Holečková upozorňuje, že ministerstvo pôdohospodárstva počas výstavy Agrokomplex v Nitre zaplatilo za cateringové služby viac ako 190-tisíc eur. Podľa nej len slávnostná večera pre stovky hostí stála vyše 70-tisíc eur, čo predstavuje 86 eur na osobu.
Holečková uviedla, že účastníci mali k dispozícii stovky fliaš alkoholu a približne 600 dezertov vrátane tiramisu. Dodala, že obed vyšiel na 50 eur na osobu a večera na 86 eur.
Prečítaj si aj tieto články: