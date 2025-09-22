Onkologickí pacienti si musia glukózu platiť sami.
Pacienti s rakovinou, ktorí sa liečia v neštátnych ambulanciách, musia po novom platiť za infúzny roztok glukózy, ktorý lekári používajú na riedenie protinádorových liekov. Zdravotné poisťovne ho už nepreplácajú, pretože dodávatelia roztok stiahli z kategorizácie, informujú Noviny.sk.
Riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová upozorňuje, že hoci ide len o niekoľko eur denne, mesačne sa náklady môžu vyšplhať na 80 až 100 eur, čo je pre pacientov s príjmom 300 až 500 eur výrazná záťaž. Lekárka Monika Kolejáková pripomína, že roztok 5 % glukózy je nevyhnutný pre podávanie viacerých onkologických liekov.
Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Ladislav Slobodník vysvetľuje, že výrobcovia neboli spokojní s cenou a sami odišli z kategorizácie. Podľa neho ministerstvo rokuje s firmami a hľadá riešenie, no čaká na stanovisko ich materských spoločností.
Neštátni onkológovia zaslali ministerstvu otvorený list, v ktorom kritizujú, že systém nepokrýva ani základné zložky liečby. Podľa nich sa problém netýka len glukózy, ale aj iných infúznych roztokov a niektorých protinádorových liekov.
