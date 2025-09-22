Vládna koalícia chce rozšíriť počet sviatkov, počas ktorých zostanú obchody otvorené.
- Vládna koalícia prichádza s návrhom, ktorý by zmenil doterajšie pravidlá pre sviatočné nakupovanie, informuje Denník N.
- Ak parlament zmenu odobrí, predajne by po novom fungovali napríklad na Veľkonočný pondelok, 1. mája, 5. júla či 29. augusta. Otvorené by mohli byť aj počas osláv Cyrila a Metoda, výročia SNP, na sviatok Panny Márie alebo 1. a 17. novembra.
- Niektoré dni však zostanú bez výnimky voľné. Ide o Nový rok, Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu, Štedrý deň poobede a celé prvé dva sviatky vianočné.
Širší kontext: Dnes platí, že Zákonník práce nepovoľuje zamestnávateľom využívať pracovníkov počas sviatkov, a preto väčšina obchodov zatvára. Úprava, ktorú prináša koalícia, by tento zoznam skrátila. Poslanci majú o opatreniach rokovať už v utorok v rámci balíka k rozpočtovej konsolidácii. Očakáva sa, že návrh sa do zákona dostane pri finálnom hlasovaní.
Kompletný zoznam sviatkov, počas ktorých by boli otvorené obchody:
- 6. január
- Veľkonočný pondelok
- 1. máj
- 8. máj
- 5. júl
- 29. august
- 15. september
- 1. november
- 17. november
