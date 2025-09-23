Kategórie
TASR
dnes 23. septembra 2025 o 13:30
Čas čítania 1:06

Trump podpísal výkonný príkaz: Antifu označil za „domácu teroristickú organizáciu“

Kategória:
Zahraničie
Trump podpísal výkonný príkaz: Antifu označil za „domácu teroristickú organizáciu"
Zdroj: TASR/AP

Trump oficiálne klasifikoval hnutie Antifa ako „teroristickú organizáciu“.

  • Prezident USA Donald Trump v noci na utorok podpísal výkonný príkaz, ktorým hnutie Antifa označil za „domácu teroristickú organizáciu“. 
  • Došlo k tomu deň po spomienkovej bohoslužbe za zavraždeného konzervatívneho aktivistu a influencera Charlieho Kirka. Ide zároveň o jeden z niekoľkých krokov, ktorými sa republikánsky prezident vyhrážal svojim politickým oponentom.
  • Federálne orgány v USA majú právomoc bojovať proti domácemu terorizmu, ale americký právny systém neumožňuje oficiálne označiť domáce skupiny za teroristické - ako je to v prípade zahraničných organizácií typu Islamský štát alebo al-Káida.
  • Označenie za zahraničnú teroristickú organizáciu umožňuje orgánom činným v trestnom konaní zadržať alebo stíhať kohokoľvek, kto vyjadruje podporu takýmto skupinám.

Širší kontext: Tento zákon sa však na domáce organizácie nevzťahuje, pretože by mohol byť zneužitý proti politickým oponentom a bol by porušením prvého dodatku Ústavy USA, ktorý chráni slobodu prejavu.
V USA sa antifašistické skupiny v posledných dvoch desaťročiach angažovali v rôznych sférach boja za sociálnu spravodlivosť, pričom hlavnou oblasťou ich pôsobenia sú aktivity proti neonacistickým skupinám a formáciám hlásajúcim nadradenosť bielej rasy.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump po protestoch proti policajnej brutalite po smrti Afroameričana Georgea Floyda avizoval, že Antifu označí za „teroristickú“ na úrovni al-Káidy a Islamského štátu, avšak vtedy k tomu nedošlo.

Aktivisti spájaní s Antifa - často maskovaní a oblečení v čiernom - protestujú proti rasizmu, krajnej pravici a tomu, čo považujú za fašizmus. Tvrdia, že násilné taktiky sú niekedy oprávnené ako sebaobrana. Od zvolenia Trumpa v roku 2016 sa tieto protesty častejšie menili na priamu konfrontáciu s pravicovými skupinami.
Antifa, skratka pre „anti-fascism“ (antifašizmus), vznikla v 30. rokoch 20. storočia v Nemecku, kde sociálne orientované antifa skupiny vystupovali proti vzostupu nacistov.

Trump
Zdroj: TASR/AP
Donald Trump Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
