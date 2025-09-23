Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 23. septembra 2025 o 11:49
Čas čítania 0:57

Žiaci budú povinne maturovať aj z matematiky. Pribudne aj nový druh stredných škôl

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Žiaci budú povinne maturovať aj z matematiky. Pribudne aj nový druh stredných škôl
Zdroj: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Zavedením povinnej maturity z matematiky chce rezort školstva zvýšiť matematickú gramotnosť absolventov a reagovať na rastúci dopyt na trhu práce po zamestnancoch so silnejšími analytickými, numerickými a logickými zručnosťami.

  • Na Slovensku by mohol vzniknúť nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh.
  • Zároveň sa má zaviesť aj povinná maturitná skúška z matematiky pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl alebo stredných priemyselných škôl, kde sa praktické vyučovanie realizuje formou odbornej praxe.
  • Odčlenenie nového druhu strednej školy súvisí s osobitným postavením v rámci prípravy budúcej špecializovanej kvalifikovanej pracovnej sily vo vybraných oblastiach na vyšších stupňoch kvalifikácie z dôvodu prebiehajúcej digitalizácie a automatizácie výroby a služieb.
  • Ďalším dôvodom je podľa rezortu školstva potreba reflektovať na potrebu vzniku nových kvalifikácií a úpravy obsahu vzdelávania v dôsledku nástupu umelej inteligencie.

Širší kontext: Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom štúdiu a vyššom odbornom štúdiu z dvoch na jeden rok a z troch na dva roky. V rámci nového zákona o vysokých školách by malo byť možné uznať vzdelávacie výstupy a úroveň kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Zároveň reflektuje na transformáciu strednej priemyselnej školy na samostatný druh s osobitným vymedzením jej poslania. Táto zmena by mala byť účinná od 1. januára 2026.

Povinná maturitná skúška z matematiky sa nemá týkať stredných športových škôl, konzervatórií, škôl umeleckého priemyslu ani študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa prax vykonáva formou odborného výcviku a v nadstavbovom štúdiu. Nové pravidlá sa majú týkať žiakov, ktorí začnú štúdium 1. septembra 2027.

Anketa:
Súhlasíš s povinnou maturitou z matematiky?
Áno.
Nie.
Áno.
19 %
Nie.
81 %

Prečítaj si aj tieto články:

23. septembra 2025 o 10:10 Čas čítania 0:53 Daniel Bombic zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd Daniel Bombic zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd
19. septembra 2025 o 11:05 Čas čítania 0:56 Veľké zmeny v slovenskom školstve: Maturity budú po novom aj elektronické Veľké zmeny v slovenskom školstve: Maturity budú po novom aj elektronické
21. septembra 2025 o 13:20 Čas čítania 0:48 Školský rok 2025/2026 prinesie deťom veľa voľna. Prvé prázdniny prídu už koncom októbra Školský rok 2025/2026 prinesie deťom veľa voľna. Prvé prázdniny prídu už koncom októbra
tomás drucker
Zdroj: FOTO TASR - Pavel Neubauer
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Maturita Školstvo Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Henrich Mišovič
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
včera o 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred hodinou
Žiaci budú povinne maturovať aj z matematiky. Pribudne aj nový druh stredných škôl
Žiaci budú povinne maturovať aj z matematiky. Pribudne aj nový druh stredných škôl
včera o 14:47
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
dnes o 08:21
Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov
Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov
včera o 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
dnes o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
včera o 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 14:47
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
včera o 18:01
Vodiči si na úsek D1 Hubová – Ivachnová počkajú. Otvorenie diaľnice sa posunie o niekoľko mesiacov
Vodiči si na úsek D1 Hubová – Ivachnová počkajú. Otvorenie diaľnice sa posunie o niekoľko mesiacov
pred 2 dňami
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
17. 9. 2025 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
pred 4 dňami
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
18. 9. 2025 10:24
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
16. 9. 2025 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
17. 9. 2025 7:35
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Lifestyle news
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu pred 54 minútami
V hlavných úlohách Pedro Pascal a Baby Yoda: Vyšiel trailer na nový film zo sveta Star Wars pred hodinou
Prichádzajú skôr, než sa čakalo. Toto sú noví farmári, ktorí rozvíria život na statku pred 2 hodinami
Slovenka Petra Kovacs predviedla kolekciu na London Fashion Weeku. Na jej prehliadke sa objavil Johnny Depp pred 3 hodinami
Najprestížnejšie futbalové ceny sú rozdané. Zlatú loptu 2025 získal krídelník Paris Saint-Germain dnes o 08:53
Jimmy Kimmel je späť. Disney zmenilo rozhodnutie a po týždňovej pauze obnovuje talkshow dnes o 07:54
Čínska automobilka si pripísala svetový rekord. Pozri sa na vozidlo, ktoré dosiahlo zatiaľ najvyššiu rýchlosť v histórii včera o 19:13
Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi včera o 18:27
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams včera o 17:40
Mali len 13 rokov, keď im kyberšikana zničila mladosť. Pravda o agresorovi všetkých šokovala, ukazuje dokument Netflixu včera o 16:42
Slovensko Všetko
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
dnes o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Nie je to prvý reťazec na Slovensku, ktorý kvôli finančným problémom musel zatvoriť svoje prevádzky.
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
pred 28 minútami
Vieš, že si v obci prekročil rýchlosť? Na tejto stránke si overíš, či si nedostal pokutu
Šutaj Eštok tají, kto cestoval v čase futbalu vládnym špeciálom do Nemecka. Žilinka preto podáva žalobu
pred hodinou
Šutaj Eštok tají, kto cestoval v čase futbalu vládnym špeciálom do Nemecka. Žilinka preto podáva žalobu
Marta Šimečková odmieta obvinenia z podvodov. Podáva trestné oznámenie za urážanie
pred 2 hodinami
Marta Šimečková odmieta obvinenia z podvodov. Podáva trestné oznámenie za urážanie
Štát v čase konsolidácie kúpil luxusnú vilu za 2,5 milióna neďaleko Bratislavského hradu. Stále nie je jasné, kto v nej bude bývať
dnes o 05:55
Štát v čase konsolidácie kúpil luxusnú vilu za 2,5 milióna neďaleko Bratislavského hradu. Stále nie je jasné, kto v nej bude bývať
Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov
dnes o 08:21
Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
24. 8. 2025 9:34
Káva zdražela o polovicu. Dôvodmi sú klimatická kríza aj Trumpove clá
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Zahraničie Všetko
EÚ a Ukrajina rokujú o „múre proti dronom“. Slovensko a Maďarsko pozvánku nedostali
pred 3 hodinami
EÚ a Ukrajina rokujú o „múre proti dronom“. Slovensko a Maďarsko pozvánku nedostali
pred 3 dňami
Kybernetický útok zasiahol niekoľko európskych letísk. Mnohé lety budú meškať alebo ich zrušia
včera o 08:59
Trump vydal jasné stanovisko: USA by bránili krajiny EÚ v prípade, ak by ich napadlo Rusko

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
včera o 06:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore hovorí o výzvach, ktorým mesto čelí – od parkovania cez dopravu a cyklotrasy až po revitalizáciu verejných priestorov.
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia