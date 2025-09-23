Zavedením povinnej maturity z matematiky chce rezort školstva zvýšiť matematickú gramotnosť absolventov a reagovať na rastúci dopyt na trhu práce po zamestnancoch so silnejšími analytickými, numerickými a logickými zručnosťami.
- Na Slovensku by mohol vzniknúť nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh.
- Zároveň sa má zaviesť aj povinná maturitná skúška z matematiky pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl alebo stredných priemyselných škôl, kde sa praktické vyučovanie realizuje formou odbornej praxe.
- Odčlenenie nového druhu strednej školy súvisí s osobitným postavením v rámci prípravy budúcej špecializovanej kvalifikovanej pracovnej sily vo vybraných oblastiach na vyšších stupňoch kvalifikácie z dôvodu prebiehajúcej digitalizácie a automatizácie výroby a služieb.
- Ďalším dôvodom je podľa rezortu školstva potreba reflektovať na potrebu vzniku nových kvalifikácií a úpravy obsahu vzdelávania v dôsledku nástupu umelej inteligencie.
Širší kontext: Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom štúdiu a vyššom odbornom štúdiu z dvoch na jeden rok a z troch na dva roky. V rámci nového zákona o vysokých školách by malo byť možné uznať vzdelávacie výstupy a úroveň kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Zároveň reflektuje na transformáciu strednej priemyselnej školy na samostatný druh s osobitným vymedzením jej poslania. Táto zmena by mala byť účinná od 1. januára 2026.
Povinná maturitná skúška z matematiky sa nemá týkať stredných športových škôl, konzervatórií, škôl umeleckého priemyslu ani študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa prax vykonáva formou odborného výcviku a v nadstavbovom štúdiu. Nové pravidlá sa majú týkať žiakov, ktorí začnú štúdium 1. septembra 2027.
