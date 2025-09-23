Riaditeľ SIS Pavol Gašpar čelí podozreniam z plagiátorstva v diplomovej práci.
- Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar ukončil v roku 2011 štúdium práva na Paneurópskej vysokej škole. Denník SME zistil, že jeho diplomová práca s názvom Trestnoprávne aspekty postihu korupcie je plagiát.
- Redakcia identifikovala štyri publikácie, z ktorých pochádza približne dve tretiny práce. Dve z nich pritom autor v zozname literatúry vôbec neuviedol. V častiach, ktoré tvoria asi tretinu textu, sa pôvod nepodarilo určiť, no podľa SME nejde o autorský vklad, ale o generický a teoretický text.
- Gašpar na otázky denníka reagoval tým, že jeho „diplomová aj bakalárska práca sú v poriadku, prešli posúdením a obhajobou pred komisiou“. Následne obvinil SME zo šírenia klamstiev a manipulovania verejnej mienky.
Širší kontext: V úvode diplomovky Gašpar doslovne prebral definíciu korupcie zo štúdie Pavla Augustína z roku 2008, vrátane poznámok pod čiarou, no autora neuviedol. Ďalšie kapitoly o histórii a medzinárodných nástrojoch písal bez jediného zdroja.
Na 24 stranách prepísal pasáže z knihy Jozefa Čentéša Boj proti korupcii v Slovenskej republike a Európskej únii a z komentovaného Trestného zákona od Ondreja Samaša. V tejto časti podľa SME neuviedol ani jednu vlastnú vetu. Záver práce tvorí kapitola skopírovaná z článku Renáty Kravcovej z roku 2009. Ani tento zdroj necitoval.
V závere práce Gašpar uvádza zoznam až osemnástich kníh a štúdií. SME však zistil, že približne polovicu z nich autor vôbec necitoval a niektoré prevzal len sekundárne prostredníctvom iných autorov.
