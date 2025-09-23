Podľa vlády čerpalo občianske združenie Projekt Fórum dotácie z troch rôznych zdrojov a viackrát doložilo rovnaké faktúry.
Úrad vlády SR reagoval na vyhlásenia Marty Šimečkovej a jej spolupracovníčky Andrey Pukovej, ktoré v utorok podali trestné oznámenie na predsedu vlády Roberta Fica. Podľa úradu ide zo strany Šimečkovej o snahu odviesť pozornosť od zistení krížovej kontroly, ktorá sa zamerala na hospodárenie občianskeho združenia Projekt Fórum v rokoch 2020 až 2023.
Krížová kontrola podľa vlády ukázala, že združenie pri projekte Stredoeurópske fórum 2021 čerpalo dotácie z troch rôznych zdrojov v celkovej výške približne 130-tisíc eur – takmer 50-tisíc eur z ministerstva spravodlivosti, 50-tisíc eur z ministerstva kultúry (covidová pomoc) a 30-tisíc eur z Fondu na podporu umenia. Úrad tvrdí, že rovnaké faktúry, napríklad za prenájom Starej tržnice, boli doložené viackrát a preplatené z rôznych inštitúcií.
Minister spravodlivosti Boris Susko označil takéto konanie za porušenie rozpočtovej disciplíny a v rozpore so zákonom. Ministerstvo podľa neho začne procesy na vymáhanie neoprávnene získaných prostriedkov späť do štátneho rozpočtu.
Šimečková chybu priznala
Šimečková na sociálnej sieti priznala, že pri projektoch urobili „množstvo chýb“, no odmieta, že išlo o úmyselné konanie. Uviedla, že žiadosti o podporu z viacerých zdrojov sú bežnou praxou, pričom podľa nej nejde o podvod, ale o administratívne pochybenia.
Premiér Fico zdôraznil, že nejde o útok na rodinu politického oponenta, ale o poukázanie na zneužívanie verejných financií. Úrad vlády zároveň vyzval Šimečkovú, aby spolupracovala s orgánmi činnými v trestnom konaní a vrátila neoprávnene získané zdroje.
Podľa úradu je kauza okolo Projektu Fórum iba prvou kapitolou výsledkov kontrol. Očakávajú sa aj ďalšie zistenia týkajúce sa čerpania štátnych dotácií v minulých rokoch.
