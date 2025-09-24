Kategórie
Katarina Jánošíková TASR
dnes 24. septembra 2025 o 13:47
Čas čítania 1:22

Slovensko môže prísť o tretinu vinohradov. Môže za to ochorenie, ktoré šíria cikády

Slovensko môže prísť o tretinu vinohradov. Môže za to ochorenie, ktoré šíria cikády
Zdroj: Víno Matyšák

Proti ochoreniu zatiaľ nemáme žiadne účinné postreky.

Pri obci Strekov smerom na Štúrovo sa nachádza jedna z najväčších vinárenských oblastí na Slovensku. V týchto parcelách sa rozšírila takzvaná nákaza zlatého žltnutia viniča. Podľa vinára Tomáša Kasnyika je miesto epicentrom aj pre neupravované parcely, kde ochorenie roznášajú viničové cikády.  Vinár tvrdí, že by pomohla likvidácia týchto spustošených miest, informujú Hospodárske noviny.

Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky na siedmich vzorkách dokázal výskyt ochorenia. Spôsobuje ho fytoplazma, teda baktéria, a podľa vinárov je prítomná v tejto oblasti už asi tri roky.

Chorobu štát začal viac riešiť až pred mesiacom, hoci sa problém objavil už minulý rok. Podľa vinárov by pomohli častejšie kontroly, spätná väzba a likvidácia neupravovaných viníc. Na nákazu zatiaľ neexistuje postrek alebo prostriedok, ktorý by bol účinný.

Štát by mal podľa Kasnyika vinárom vykompenzovať likvidáciu viníc. Na vyrúbanie nakazených rastlín potrebuje vinárstvo v priemere 5 až 6-tisíc eur. Budúci rok sa má uskutočniť výjazdové rokovanie vlády, ktoré bude špeciálne venované vinohradníctvu. 

„Na tejto výjazdovej vláde preberieme pri rokovaní o ochrane a rozvoji vinohradníctva na Slovensku aj poznatky, ktoré máme z tejto oblasti a chceme povedať, že tokaj je klenot, o ktorý sa treba starať,“ povedal premiér Slovenske republiky Róbert Fico. Avizoval zároveň, že ministerstvo kultúry spolu s agrorezortom sa budú zaoberať možnosťami zápasu slovenského tokaja do svetového zoznamu UNESCO. Premiér takisto v súvislosti s opatreniami, ktoré sa majú týkať regiónu Zemplína oznámil termín štvrtého spoločného rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády - má sa uskutočniť 17. októbra v Michalovciach.

Choroba sa prejavuje červeným alebo žltým sfarbením lístia a v Strekove je napadnutých okolo 20 percent koreňov. Niektorí pestovatelia majú údajne napadnutých okolo 50 až 60 percent. Existuje mnoho ochorení, ktoré majú podobné príznaky, no vinice s nimi dokážu v obmedzenej miere, ale predsa, vypestovať hrozno. Zlaté žltnutie však rastlinu úplne vysuší a nedá sa z nej vyrábať víno.

Podľa Jaroslavy Kaňuchovej Pátkovej, výkonnej riaditeľky Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, by nákaza nemala mať veľký vplyv na tohtoročnú úrodu, ale v budúcnosti by vinári mohli prísť aj o tretinu úrody, čo predstavuje 3 tisíc hektárov pôdy vinohradov.

vinár, víno, Michal Bažalík, Svätý Jur, Bratislava, hrozno, vinárstvo, hody, vinobranie
Zdroj: Refresher/Jakub Šuvada
