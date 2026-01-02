AKTUÁLNE: V Bratislave na mnohých miestach vypadli semafory. Dopravu riadi polícia

Vodiči by mali jazdiť so zvýšenou opatrnosťou.
Bratislavská polícia na sociálnej sieti informovala, že kvôli technickej poruche prestala fungovať svetelná signalizácia na viacerých miestach v meste. Križovatky sú preto riadené policajtmi ručne, a to až do odstránenia poruchy. Vodiči by mali jazdiť so zvýšenou opatrnosťou.
2. januára 2026 o 14:44 Čas čítania 0:18 Pôrodnica na Slovensku ukázala výber netradičných mien: Snehulienka, Dior Deluxe aj Seňorita Vivien
2. januára 2026 o 13:54 Čas čítania 0:42 VIDEO: Prvé chvíle tragického požiaru vo Švajčiarsku. Muž sa snažil uhasiť plamene kúskom oblečenia