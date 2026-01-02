Kategórie
Natália Mišániová
dnes 2. januára 2026 o 10:58
Čas čítania 0:27

Magnetky na chladničke môžu byť problém. Odborníci varujú, že vo väčšom množstve hrozí riziko poškodenia spotrebiču

Magnetky na chladničke môžu byť problém. Odborníci varujú, že vo väčšom množstve hrozí riziko poškodenia spotrebiču
Zdroj: x.com/@Aku__Addy

Magnetky spotrebu neovplyvňujú, vo veľkom množstve však môžu zaťažovať dvere alebo spôsobiť drobné škrabance.

O magnetkách na chladničke koluje dlhoročný mýtus, podľa ktorého zvyšujú spotrebu elektriny. Ľudia sa obávajú, že magnety vytvárajú elektromagnetické pole, ktoré núti chladničku pracovať viac.

Výrobcovia spotrebičov však hovoria jasne – magnetky spotrebu energie neovplyvňujú. Spoločnosť LG uviedla, že magnety na dverách nemajú žiadny vplyv na chod chladničky ani na kvalitu uchovávania potravín, informuje web The Express.

Odborné organizácie dodávajú, že magnetické polia z týchto malých magnetiek sú veľmi slabé a nedokážu ovplyvniť vnútorné fungovanie spotrebiča.

Pozor však treba dať na inú vec. Ak je magnetiek priveľa, môžu zaťažovať dvere či pánty a tie sa môžu rýchlejšie opotrebovať. Pri bežnom množstve magnetiek však chladničke neškodia, maximálne zanechajú na povrchu drobné škrabance.

mraznička, chladnička
Zdroj: Pexels
