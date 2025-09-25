Progresívne Slovensko vedie.
Progresívne Slovensko (PS) sa podľa septembrového volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N dostalo na prvé miesto s podporou 22,8 percenta. Strana tak vedie rebríček politických subjektov a oddeľuje sa od zvyšku politickej scény.
Na druhom mieste sa umiestnil Smer, ktorý dosiahol 18,4 percenta. Tretie miesto obsadila Republika so ziskom 10,9 percenta. Nasleduje Hlas, ktorý v prieskume získal 8,3 percenta.
Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostala aj SaS so ziskom 7,7 percenta. Blízko nej stojí strana Slovensko, ktorú by volilo 7,3 percenta respondentov. KDH získalo 6,8 percenta, čo mu zabezpečuje relatívne stabilné miesto medzi stranami, ktoré prekračujú päťpercentnú hranicu.
Pod hranicou zvoliteľnosti sa nachádzajú Demokrati so 4,4 percenta. Strana Sme rodina dosiahla 3,6 percenta. Tesne za hranicou piatich percent ostali aj Aliancia a SNS, ktoré majú zhodne 3,5 percenta.
