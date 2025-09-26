Ak policajti páchateľa vypátrajú a preukážu jeho vinu, hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Košická krajská polícia otvorila vyšetrovanie trestného činu šírenia poplašnej správy. Ako pre Korzár uviedla krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, doposiaľ neznámy páchateľ zaslal e-mail s výhražným znením.
V e-maile páchateľ napísal: „do pobocky Telekomu sme umiestnili 0,5 kg plastickej trhaviny a zajtra naobed ju odpalim. vsetci vybuchnete a skapete Spolok Sovietsky zvaz a Jeho Bratia“.
Prvú správu otvorila pracovníčka prevádzky. Polícia vyslala pyrotechnikov a vykonala prehliadky prevádzok Telekomu na Slovensku; pyrotechnické prehliadky policajti ukončili s negatívnym nálezom. Podľa hovorkyne týmto konaním páchateľ vážne znepokojil obyvateľov danej lokality.
Odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vedie vyšetrovanie, pretože výhražnú správu prijali a otvorili v Košiciach. Polícia ďalej uviedla, že e-mail preposielali iní pracovníci na Slovensku. Ak policajti páchateľa vypátrajú a preukážu jeho vinu, hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
