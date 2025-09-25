Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 25. septembra 2025 o 16:27
Čas čítania 1:14

Zelenskyj sa po vojne vzdá funkcie. Ukrajinský prezident sľubuje voľby, ak Rusko súhlasí s prímerím

Zelenskyj sa po vojne vzdá funkcie. Ukrajinský prezident sľubuje voľby, ak Rusko súhlasí s prímerím
Zdroj: TASR/AP

Nie je to prvýkrát, čo Zelenskyj naznačil, že je otvorený konaniu volieb na Ukrajine.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že po skončení vojny, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko, je pripravený odísť zo svojej funkcie. V rozhovore pre spravodajský portál Axios zverejnenom vo štvrtok takisto prisľúbil usporiadať voľby v prípade, že sa znepriatelené krajiny dohodnú na prímerí.

„Mojím cieľom je ukončiť vojnu,“ vyhlásil Zelenskyj s tým, že mu nejde o opätovnú kandidatúru na prezidenta. Axiosu poskytol rozhovor v New Yorku na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Ukrajinský prezident odpovedal kladne na otázku, či by sa zaviazal usporiadať voľby, ak by bolo dohodnuté niekoľkomesačné prímerie. Túto myšlienku podľa svojich slov tlmočil aj svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi na utorkovom stretnutí.

Hlasovanie v bezpečných podmienkach

Nie je to prvýkrát, čo Zelenskyj naznačil, že je otvorený konaniu volieb na Ukrajine. Podobne sa vyjadril napríklad aj v auguste, pričom zdôraznil, že hlasovanie by sa muselo uskutočniť v bezpečných podmienkach. Na to, aby bolo možné usporiadať demokratické a zákonné voľby, je podľa jeho vtedajšieho vyjadrenia potrebné prímerie na pevnine, na mori aj vo vzduchu.
Vo februári vyjadril ochotu odísť z prezidentského úradu výmenou za mier alebo členstvo Ukrajiny v NATO.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Pre Axios teraz povedal, že chápe, že Ukrajinci možno chcú „lídra s novým mandátom“, aby prijal dôležité rozhodnutia potrebné na dosiahnutie dlhodobého mieru. Napriek tomu, že obavy o bezpečnosť by organizovanie volieb sťažili, podľa vlastných slov verí, že voľby možné budú.

Ukrajina pozastavila prezidentské aj parlamentné voľby počas vojny s Ruskom. Konanie parlamentných volieb v čase stanného práva zakazuje ústava Ukrajiny. Päťročný prezidentský mandát Zelenského, ktorého zvolili občania v priamom hlasovaní v roku 2019, oficiálne vypršal v máji minulého roka.

Ukrajinský parlament mu ho uznesením predĺžil až do zrušenia vojnového stavu. Rusko však tvrdí, že uznesenie parlamentu o predĺžení Zelenského mandátu je pochybné a jeho podpis pod prípadnou mierovou zmluvou by mohol byť právne napadnuteľný. Trump svojho času zas nazval Zelenského „diktátorom bez volieb“.

zelenskyj
Zdroj: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP
