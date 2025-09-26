Ak inšpekcia zistí spaľovanie zakázaných palív, môže príslušnej osobe uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 5000 eur.
Mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice začína s vykurovacou sezónou. Na základe predpokladaného vývoja počasia od uplynulej polnoci pristúpila k postupnému nábehu dodávky ústredného kúrenia bez prerušenia. Informuje o tom na svojej webovej stránke.
V súvislosti s prípravou na vykurovaciu sezónu odporúča správcom bytových domov preveriť stav vnútorných rozvodov v bytových domoch, skontrolovať a pootvárať uzatváracie a regulačné armatúry, ako aj zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých stúpačkových rozvodov v bytovom dome.
Vlastníkom bytov pripomína, aby na všetkých radiátoroch v byte otvorili ventily naplno - vrchné, prípadne aj spodné. Odporúča tiež „odvzdušniť radiátor vo svojom byte alebo celú stúpačku v byte na najvrchnejšom poschodí“.
Za nesprávne kúrenie hrozí pokuta
V zariadeniach s tepelným príkonom do 0,3 MW nemožno spaľovať napríklad uhoľné kaly a prach, hnedé uhlie energetické či preplástky a druhotné palivá. Do zoznamu patria aj tuhé druhotné palivá z odpadového dreva. V tomto prípade musí drevo spĺňať kvalitatívne požiadavky príslušnej vyhlášky. Biopalivá a obnoviteľné plyny domácnosti spaľovať môžu.
Nahlásené problematické podniky a domácnosti budú riešiť priamo obce.
Osobnú kontrolu vykoná na podnet obce Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo poverená odborne spôsobilá osoba. Tí skontrolujú stav spaľovacieho zariadenia a v prípade podozrenia odoberú vzorky. Pred vstupom do obydlia musí poverená osoba predložiť poverenie alebo preukaz.
Ak inšpekcia zistí spaľovanie zakázaných palív, môže príslušnej osobe uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 5000 eur.
