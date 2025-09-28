Na politickom podujatí zahynulo v tlačenici najmenej 36 osôb.
- Najmenej 36 ľudí zahynulo v sobotu v juhoindickom štáte Tamilnádu v tlačenici počas predvolebného zhromaždenia populárneho herca a politika Vidžaja, uviedol tamojší predseda vlády M. K. Stalin.
- Zranenia utrpelo približne 58 osôb, ktorých následne previezli do nemocnice.
Citát: „Som hlboko zarmútený z toho, že doposiaľ zomrelo už 36 ľudí vrátane ôsmich detí a 16 žien,“ napísal M. K. Stalin vo vyhlásení na platforme X a nariadil úradom, aby incident vyšetrili. Zároveň oznámil finančnú kompenzáciu pre rodiny obetí vo výške 11-tisíc dolárov.
Širší kontext: Politik Vidžaj prehovoril v sobotu k davu, keď vypukol chaos. „Vyjadrujem svoju najúprimnejšiu sústrasť a súcit rodinám našich drahých bratov a sestier, ktorí dnes prišli o život,“ napísal politik na X. Denník Hindustan Times uviedol, že veľká časť davu, ktorá sa snažila zazrieť Vidžaja, sa vrhla k barikádam pred pódiom, čo vyvolalo tlačenicu.
Indický premiér Naréndra Módí vyjadril „hlboké zarmútenie“ v súvislosti s tragédiou. „V myšlienkach som s rodinami, ktoré stratili svojich milovaných. Prajem im silu v týchto náročných časoch,“ napísal v stanovisku na sociálnych sieťach.
Tamilnadu People will never forgive Stalin for what he done Today.. Such a Shame on Dmk Cowards💦 pic.twitter.com/TXeFxTxwTM— Ashwin TVK (@ashwin_tvk_) September 27, 2025
