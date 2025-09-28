Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 28. septembra 2025 o 8:46
Čas čítania 0:48

VIDEO: V Indii pri tlačenici zomrelo 36 ľudí, vrátane žien a detí. Predvolebný míting skončil hromadnou tragédiou

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
VIDEO: V Indii pri tlačenici zomrelo 36 ľudí, vrátane žien a detí. Predvolebný míting skončil hromadnou tragédiou
Zdroj: X/@ashwin_tvk_

Na politickom podujatí zahynulo v tlačenici najmenej 36 osôb.

  • Najmenej 36 ľudí zahynulo v sobotu v juhoindickom štáte Tamilnádu v tlačenici počas predvolebného zhromaždenia populárneho herca a politika Vidžaja, uviedol tamojší predseda vlády M. K. Stalin.
  • Zranenia utrpelo približne 58 osôb, ktorých následne previezli do nemocnice.

Citát: „Som hlboko zarmútený z toho, že doposiaľ zomrelo už 36 ľudí vrátane ôsmich detí a 16 žien,“ napísal M. K. Stalin vo vyhlásení na platforme X a nariadil úradom, aby incident vyšetrili. Zároveň oznámil finančnú kompenzáciu pre rodiny obetí vo výške 11-tisíc dolárov.

Širší kontext: Politik Vidžaj prehovoril v sobotu k davu, keď vypukol chaos. „Vyjadrujem svoju najúprimnejšiu sústrasť a súcit rodinám našich drahých bratov a sestier, ktorí dnes prišli o život,“ napísal politik na X. Denník Hindustan Times uviedol, že veľká časť davu, ktorá sa snažila zazrieť Vidžaja, sa vrhla k barikádam pred pódiom, čo vyvolalo tlačenicu.

Indický premiér Naréndra Módí vyjadril „hlboké zarmútenie“ v súvislosti s tragédiou. „V myšlienkach som s rodinami, ktoré stratili svojich milovaných. Prajem im silu v týchto náročných časoch,“ napísal v stanovisku na sociálnych sieťach.

Prečítaj si aj tieto články:

22. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 10:14 „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
17. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:34 Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
India Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: X/@ashwin_tvk_
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
Slovenská mliekareň krachuje. Slováci jej produkty milovali
Slovenská mliekareň krachuje. Slováci jej produkty milovali
včera o 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
včera o 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
včera o 15:40
V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad varuje svojich občanov
V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad varuje svojich občanov
pred hodinou
Bývanie je čoraz nedostupnejšie. Slováci sa musia pripraviť na ďalší rast cien bytov
Bývanie je čoraz nedostupnejšie. Slováci sa musia pripraviť na ďalší rast cien bytov
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 2 hodinami
Slovenská mliekareň krachuje. Slováci jej produkty milovali
Slovenská mliekareň krachuje. Slováci jej produkty milovali
včera o 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
včera o 08:55
Od pondelka sa začne ochladzovať. Na Slovensko dorazí aj sneženie
Od pondelka sa začne ochladzovať. Na Slovensko dorazí aj sneženie
pred 2 dňami
Na Slovensko prichádza nový ruský reťazec. Predajne lákajú nízkymi cenami a minimalistickým konceptom
Na Slovensko prichádza nový ruský reťazec. Predajne lákajú nízkymi cenami a minimalistickým konceptom
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
23. 9. 2025 7:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
22. 9. 2025 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
21. 9. 2025 13:58
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
22. 9. 2025 14:47
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Lifestyle news
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame pred 55 minútami
Tetovanie bez bolesti? Americká firma Blackdot testuje AI tetovací nástroj včera o 16:25
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci včera o 12:40
Gen Z naskakuje na nový nechtový trend. Internet rozdelil na dve polovice včera o 07:12
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi pred 2 dňami
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album pred 2 dňami
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod pred 2 dňami
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov pred 2 dňami
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny pred 2 dňami
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Trump posiela do Portlandu vojakov. Majú povolené použiť „plnú silu“
včera o 17:30
Trump posiela do Portlandu vojakov. Majú povolené použiť „plnú silu“
Nespresnil však, čo znamená použitie „plnej sily“.
Traja mladí ochrankári v pražskom obchodnom centre brutálne týrali bezdomovcov. Jedného nútili aj masturbovať
pred 2 dňami
Traja mladí ochrankári v pražskom obchodnom centre brutálne týrali bezdomovcov. Jedného nútili aj masturbovať
PRIESKUM: Voľby by v Česku jednoznačne vyhral Babiš. Vládnuce Spolu by porazil o viac ako 13 %
včera o 17:11
PRIESKUM: Voľby by v Česku jednoznačne vyhral Babiš. Vládnuce Spolu by porazil o viac ako 13 %
Záporožská jadrová elektráreň je bez elektriny. Ukrajina obviňuje Rusko z jadrového hazardu
včera o 16:13
Záporožská jadrová elektráreň je bez elektriny. Ukrajina obviňuje Rusko z jadrového hazardu
Vzdušný priestor Ukrajiny narušili prieskumné drony. Vraj patrili Maďarsku
pred 2 dňami
Vzdušný priestor Ukrajiny narušili prieskumné drony. Vraj patrili Maďarsku
Dánsko hlási ďalší prípad neznámych dronov. Tentoraz lietali nad najväčšou vojenskou základňou v krajine
včera o 13:25
Dánsko hlási ďalší prípad neznámych dronov. Tentoraz lietali nad najväčšou vojenskou základňou v krajine
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 4 dňami
Predávajúci na Slovensku budú musieť prijať platby kartou. Zákon začne platiť od 1. januára 2026
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Slovensko Všetko
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
včera o 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
pred 2 hodinami
Slovenská mliekareň krachuje. Slováci jej produkty milovali
pred hodinou
Bývanie je čoraz nedostupnejšie. Slováci sa musia pripraviť na ďalší rast cien bytov

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
pred 2 dňami
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
Robert Fico týmto získal ideologickú výhru a zároveň ukázal, že pri podobných témach sa na opozíciu spoliehať nedá.
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia