Fico povedal, že suverénne postoje Maďarska a SR by boli vhodné na posilnenie spolupráce V4.
- Robert Fico v Ostrihome uviedol, že suverénne postoje Maďarska a SR by boli vhodné na výrazné posilnenie spolupráce formátu zoskupenia Vyšehradskej štvorky, ktorého predsedníctvo zastáva aktuálne Maďarsko.
- Fico podotkol, že nikdy nezasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín, avšak vyjadril názor, že z premiérov krajín V4 Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska by už onedlho mohli byť traja, s ktorými by sme mohli mať na určité otázky rovnaký názor.
Citát: „Ponúkame spolupráce predovšetkým v otázkach bezpečných dodávok energií pre naše krajiny. Nikto by nám nemal prikazovať, odkiaľ budeme brať ropu a plyn, pretože podľa medzinárodného práva je to suverénna krajina, ktorá rozhoduje o svojom energetickom mixe. Zdieľam rovnaký názor ako predseda vlády Maďarska, že politické ideologické rozhodnutie odstrihnúť Európu úplne od dodávok týchto palív z Ruska poškodí nielen najviac Maďarsko a Slovensko, ale výrazne poškodí celú Európsku úniu,“ zdôraznil Fico.
Širší kontext: Druhou vážnou témou je ilegálna migrácia, dodal Fico, ktorý ocenil kroky maďarskej vlády proti tejto migrácii, ktoré podľa jeho slov pomohli celej Európe.
V Ostrihome, pri príležitosti 135. výročia postavenia Mosta Márie Valérie, bol aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý takisto predniesol prejav. Maďarsko od 1. júla po siedmykrát zastáva funkciu predsedajúcej krajiny V4.
