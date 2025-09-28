Na Slovensko mieri ochladenie.
- Slovensko čakajú prvé výraznejšie mrazy tejto jesene. Ochladenie prinesie nielen veľmi nízke teploty, ale aj pokles hranice sneženia.
- Sneh sa môže objaviť aj vo vyšších polohách mimo Vysokých Tatier, informuje iMeteo.
- V nedeľu sa ešte očakávajú prehánky vo východných regiónoch. Hranica sneženia sa bude pohybovať okolo 1600 metrov nad morom, takže vo vyšších horských oblastiach už bude padať sneh.
Širší kontext: Studený vzduch sa do našej oblasti dostane zo severovýchodu. Ide už o tretiu vlnu ochladenia v krátkom čase. Medzi tlakovou výšou nad Škandináviou a tlakovou nížou nad Čiernym morom sa nasmeruje chladný a postupne suchý vzduch, ktorý sa bude ďalej ochladzovať.
Teploty začnú od zajtra postupne klesať o jeden až dva stupne denne. V polovici týždňa sa maximá na severe nedostanú nad +10 °C a na juhu nevystúpia nad +15 °C. Mrazy zasiahnu najskôr horské oblasti, no v strede týždňa sa očakávajú už aj v nížinách, čo môže ohroziť poľnohospodárov.
Prečítaj si aj tieto články:
27. septembra 2025 o 8:55 Čas čítania 0:43 Od pondelka sa začne ochladzovať. Na Slovensko dorazí aj sneženie
28. septembra 2025 o 10:47 Čas čítania 1:30 Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky