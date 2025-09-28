Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 28. septembra 2025 o 13:02
Čas čítania 0:38

Na Slovensku začne snežiť aj mimo Tatier. Ochladenie prinesie mrazy až do nížin

Kategória:
Slovensko
Na Slovensku začne snežiť aj mimo Tatier. Ochladenie prinesie mrazy až do nížin
Zdroj: PxHere

Na Slovensko mieri ochladenie.

  • Slovensko čakajú prvé výraznejšie mrazy tejto jesene. Ochladenie prinesie nielen veľmi nízke teploty, ale aj pokles hranice sneženia.
  • Sneh sa môže objaviť aj vo vyšších polohách mimo Vysokých Tatier, informuje iMeteo.
  • V nedeľu sa ešte očakávajú prehánky vo východných regiónoch. Hranica sneženia sa bude pohybovať okolo 1600 metrov nad morom, takže vo vyšších horských oblastiach už bude padať sneh.

Širší kontext: Studený vzduch sa do našej oblasti dostane zo severovýchodu. Ide už o tretiu vlnu ochladenia v krátkom čase. Medzi tlakovou výšou nad Škandináviou a tlakovou nížou nad Čiernym morom sa nasmeruje chladný a postupne suchý vzduch, ktorý sa bude ďalej ochladzovať.

Teploty začnú od zajtra postupne klesať o jeden až dva stupne denne. V polovici týždňa sa maximá na severe nedostanú nad +10 °C a na juhu nevystúpia nad +15 °C. Mrazy zasiahnu najskôr horské oblasti, no v strede týždňa sa očakávajú už aj v nížinách, čo môže ohroziť poľnohospodárov.

sneženie
Zdroj: TASR/František Iván
Správy počasie Správy z domova
