VIDEO: Na ulici Košická v Ružinove horel autobus

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.
Na ulici Košická v bratislavskom Ružinove horelo vozidlo MHD. Na mieste zasahovalo viacero hasičov. Jeho príčina nie je v súčasnosti známa, no štatisticky sa drvivá väčšina požiarov autobusov pripisuje technickým príčinám. Dopravu na mieste momentálne usmerňuje polícia.
Medzi hlavné príčiny požiarov patrí porucha elektroinštalácie, napríklad skraty alebo prehriatie káblov. Veľmi nebezpečné sú aj úniky paliva alebo iných horľavých kvapalín, ktoré sa môžu vznietiť pri kontakte s horúcimi časťami motora. Zriedkavé nie je ani prehriatie bŕzd, ktoré môže viesť k zapáleniu pneumatík.
Požiar podľa záberov, ktoré má k dispozícii naša redakcia, vypukol v zadnej časti vozidla, čo je miesto, kde sa v mnohých autobusoch nachádza motor. Hasiči stihli oheň uhasiť skôr, než sa rozšíril do ďalších častí vozidla. Podobné incidenty zdôrazňujú dôležitosť pravidelnej a dôkladnej údržby vozidiel, ktorá môže včas odhaliť a odstrániť menšie technické poruchy.