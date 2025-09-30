Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 30. septembra 2025 o 11:39
Čas čítania 1:18

AKTUÁLNE: Dobrá správa pre živnostníkov: Od nového roka nebudú platiť transakčnú daň

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNE: Dobrá správa pre živnostníkov: Od nového roka nebudú platiť transakčnú daň
Zdroj: Refresher

Pozmeňujúci návrh priniesol aj viaceré technické úpravy zákona.

Transakčnú daň už od budúceho roka nebudú platiť živnostníci a ďalšie fyzické osoby podnikatelia. Novelu zákona o dani z finančných transakcií, ktorú predložila skupina poslancov koaličnej SNS, Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Získala podporu všetkých 128 prítomných zákonodarcov.

Predkladatelia pôvodne navrhovali, aby transakčnú daň neplatili živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. Zmeny mali platiť už od októbra tohto roka. Ministerstvo financií (MF) SR s návrhom v minulosti nesúhlasilo. Predkladatelia s rezortom financií viackrát rokovali a avizovali, že po vzájomnej dohode predložia zmeny, ktoré novelu upravia.

Poslanci tak pri záverečnom hlasovaní schválili pozmeňujúci návrh Adama Lučanského (SNS). Transakčnú daň budú po novom platiť už iba právnické osoby. Oslobodené od nej budú fyzické osoby podnikatelia, ktoré v súčasnosti túto daň tiež platia. Zmena bude nakoniec platiť od začiatku budúceho roka.


Pozmeňujúci návrh priniesol aj viaceré technické úpravy zákona. Dopĺňa napríklad definície pojmov ako preúčtovaný náklad a stála prevádzkareň, keďže v praxi vznikali viaceré nejasnosti. Upravuje tiež definíciu daňovníka a zavádza rozdelenie na daňovníkov s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou. Spresňuje aj zoznam subjektov naviazaných na rozpočet verejnej správy, ktoré sú vylúčené z okruhu daňovníkov, či použitie platobnej karty na účely tohto zákona.


Naopak, poslanci pri hlasovaní odmietli viaceré opozičné pozmeňujúce návrhy. Marián Viskupič (SaS) chcel transakčnú daň úplne zrušiť, pričom štát ju mal tým, ktorí ju doteraz zaplatili, vrátiť. Ingrid Kosová (PS) zase navrhovala, aby sa výnimka z transakčnej dane vzťahovala na všetky školy a školské zariadenia financované z verejných zdrojov bez ohľadu na právnu formu zriaďovateľa, teda aj keď sú obchodnou spoločnosťou.


„Cieľom návrhu zákona je upraviť rozsah subjektov, ktoré sú daňovníkmi podľa zákona o dani z finančných transakcií, a to z dôvodu potreby zabezpečiť spravodlivejšie, hospodárnejšie a administratívne únosnejšie uplatňovanie tejto dane,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe. Právna úprava podľa nich reaguje na praktické skúsenosti s aplikáciou zákona, ako aj na opakované pripomienky podnikateľskej verejnosti týkajúce sa neúmerného zaťaženia malých subjektov. Novela bude účinná od 1. januára 2026.

30. septembra 2025 o 5:43 Čas čítania 0:48 Transakčnú daň budú platiť len právnické osoby. Živnostníci sa jej zbavia od budúceho roka Transakčnú daň budú platiť len právnické osoby. Živnostníci sa jej zbavia od budúceho roka
29. septembra 2025 o 18:48 Čas čítania 0:57 Európska komisia reaguje na novelu Ústavy SR. Vyjadrila poľutovanie, že Slovensko nezohľadnilo jej obavy Európska komisia reaguje na novelu Ústavy SR. Vyjadrila poľutovanie, že Slovensko nezohľadnilo jej obavy
29. septembra 2025 o 13:32 Čas čítania 1:22 Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov
NR SR
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Refresher
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 10:31
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Dobrá správa pre živnostníkov: Od nového roka nebudú platiť transakčnú daň
AKTUÁLNE: Dobrá správa pre živnostníkov: Od nového roka nebudú platiť transakčnú daň
dnes o 09:38
PREHĽAD: Podpora v nezamestnanosti sa od roku 2026 zmení: Plnú dostanete len tri mesiace, potom začne prudko klesať
PREHĽAD: Podpora v nezamestnanosti sa od roku 2026 zmení: Plnú dostanete len tri mesiace, potom začne prudko klesať
pred 2 dňami
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
pred 2 dňami
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
pred 2 dňami
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
včera o 14:28
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
pred 2 dňami
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
včera o 11:16
Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti
Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti
pred 2 dňami
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
pred 3 dňami
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
pred 2 dňami
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
23. 9. 2025 7:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 3 dňami
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
22. 9. 2025 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Lifestyle news
Rozhovor Adely a Viktora Vinczeovcov dostal stopku. STVR ho odmieta odvysielať pred 34 minútami
MrBeast čelí kritike kvôli nebezpečnej výzve. Za 500 000 dolárov uväznil muža v horiacej budove pred hodinou
J.K. Rowlingová sa ostro pustila do Emmy Watson. Označila ju za „ignorantku“ pred 2 hodinami
IShowSpeed si kúpil humanoidného robota za milión dolárov. Pretláčal sa s ním a prikázal mu vyhodiť dres Messiho do koša pred 3 hodinami
Stane sa z ďalšej americkej herečky princezná? Hviezda Outer Banks randí s gréckym princom dnes o 09:31
Simpsonovci dostanú druhý celovečerný film. Po 20 rokoch sa vrátia na kinoplátna dnes o 08:13
VIDEO: Bizár počas živého vstupu. Reportér opisoval páchateľa zločinu, ten sa objavil rovno za ním včera o 19:26
Slovensko Všetko
Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
pred 43 minútami
Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
V prípade porušenia zákona hrozí firmám pokuta až do výšky 10 % z celosvetového obratu.
Dvaja páchatelia v Košiciach sa pokúsili vlámať sa do balíkoboxov. Polícia ich zadržala priamo pri čine
pred 2 hodinami
Dvaja páchatelia v Košiciach sa pokúsili vlámať sa do balíkoboxov. Polícia ich zadržala priamo pri čine
PREHĽAD: Štát poskytuje aj príspevky, ktoré väčšina ľudí nevyužíva. Na tieto dávky majú Slováci nárok, no málokto o nich vie
dnes o 07:40
PREHĽAD: Štát poskytuje aj príspevky, ktoré väčšina ľudí nevyužíva. Na tieto dávky majú Slováci nárok, no málokto o nich vie
Matovičovci tlačia na Krajčího a Krátkeho. Zajtra sa musia „chlapsky postaviť pred ľudí“
včera o 19:32
Matovičovci tlačia na Krajčího a Krátkeho. Zajtra sa musia „chlapsky postaviť pred ľudí“
PREHĽAD: Podpora v nezamestnanosti sa od roku 2026 zmení: Plnú dostanete len tri mesiace, potom začne prudko klesať
dnes o 09:38
PREHĽAD: Podpora v nezamestnanosti sa od roku 2026 zmení: Plnú dostanete len tri mesiace, potom začne prudko klesať
Firmy na Slovensku ponúkajú vysoké odmeny. Za nástup do práce môžeš dostať až 20 000 eur
dnes o 08:20
Firmy na Slovensku ponúkajú vysoké odmeny. Za nástup do práce môžeš dostať až 20 000 eur
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
24. 9. 2025 15:17
Predávajúci na Slovensku budú musieť prijať platby kartou. Zákon začne platiť od 1. januára 2026
Zahraničie Všetko
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
včera o 14:28
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
pred 2 dňami
Putin chystá útok na ďalšiu európsku krajinu, tvrdí Zelenskyj. Štáty EÚ vyzýva na obozretnosť
dnes o 09:02
Ruská bojová ponorka v Stredozemnom mori je v kritickom stave. Únik paliva môže viesť k výbuchu aj k ekologickej hrozbe

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
včera o 14:30
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
Alena Rapčan Štrompová otvorene hovorí o výzvach v školstve, mediálnej výchove, ale aj o tom, prečo je pre ňu najväčším úspechom každý žiak, ktorý nájde svoju silu a talent.
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
pred 4 dňami
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia