Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred snežením na štvrtok 2. októbra pre niekoľko okresov na severe Slovenska, konkrétne Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa, informuje ústav na svojom webe.
Výstraha platí od polnoci do 7:00 a týka sa najmä vyšších polôh. V okrese Liptovský Mikuláš sa očakáva sneženie od približne 800 m nad morom, pričom môže napadnúť okolo 1 cm nového snehu. Hoci ide o bežnú snehovú pokrývku pre túto ročnú dobu a lokalitu, môže spôsobiť drobné komplikácie v doprave a pohybe osôb a potenciálne menšie škody.
