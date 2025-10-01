Vašečka nesúhlasil s vylúčením Rastislava Krátkeho z poslaneckého klubu.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka odchádza z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Pôsobiť bude ako nezaradený poslanec. Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii. Vašečka je súčasťou strany Kresťanská únia (KÚ). Dodal, že z klubu neodchádza nepriateľsky, jeho rozhodnutie súvisí s hlasovaním o novele Ústavy SR. Vašečka nesúhlasil s vylúčením Rastislava Krátkeho z poslaneckého klubu.
Vašečka považuje novelu ústavy za historický úspech. Chápe, že po hlasovaní, ktoré na poslednú chvíľu podporili jeho kolegovia z klubu Rastislav Krátky a Marek Krajčí, nastali diskusie, ktoré sa týkali klubu. „Na základe toho, ako sa to celé vyvíja, sme porozumeli, že Hnutie Slovensko robí, čo musí a aj my musíme urobiť nejaký krok. Ten krok je, že budem pôsobiť ako nezaradený poslanec v rámci Národnej rady za Kresťanskú úniu,“ vysvetlil Vašečka s tým, že s predstaviteľmi Hnutia Slovensko sa dohodol na priateľskom osamostatnení sa.
Kresťanskú úniu podľa Vašečku zaskočilo, že po rozhodnutí Krátkeho a Krajčího nastal v hnutí „obrovský výbuch“. Rozumie následným krokom hnutia, chápe komunikačné chyby. Dodal, že cieľom politického snaženia KÚ je aj prijatá novela ústavy. V Hnutí Slovensko však uvažovali inak. „Kresťanská únia nesúhlasila ešte v rámci spoločného klubu s vylúčením Rasťa Krátkeho a takisto si nemyslíme, že by mal odchádzať Marek Krajčí z klubu, ale keďže sa to stalo, a keď pre nich to bolo tak veľmi silné, vidíme, že naše politické filozofie sa dosť zásadne rozchádzajú,“ dodal.
Vašečka vopred avizoval, že novelu ústavy podporí, keďže sa do návrhu zakomponovali priority KDH a KÚ. Na poslednú chvíľu novelu podporili aj Krajčí a Krátky. Krátkeho vylúčili z klubu i hnutia, Krajčího Hnutie Slovensko ocenilo za jeho ospravedlnenie a vysvetlenie a chce si ho v klube nechať.