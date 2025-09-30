Zdôraznil, že jeho cieľom bolo podporiť KDH a zároveň zachovať hodnoty, ktoré považuje za dôležité.
Marek Krajčí sa po hlasovaní o novele ústavy rozhodol prevziať plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie, pričom zdôraznil, že slobodné hlasovanie je prejavom mandátu od voličov. „Beriem za túto situáciu plnú zodpovednosť, ale môj názor je taký, že za slobodné hlasovanie sa v Národnej rade mandát nepokladá. Mandát patrí voličom a musíme hlasovať podľa svojho svedomia,“ uviedol pre Postoj.
Rozhodnutie vraj padlo na poslednú chvíľu v poslaneckej kancelárii. „Spoločne sme sa zdieľali v mojej kancelárii, ako to vidíme, čo sme od štvrtka prežili, a v tom momente, ako mi Rasťo rozprával, čo prežil, pocítil som to momentum od svojho nebeského Otca, že v tejto situácii mám hlasovať za. A Rasťo to tiež tak cítil,“ povedal Krajčí Postoju.
Stratégiu Igora Matoviča považuje za chybnú
Podľa Krajčího bolo jeho hlasovanie motivované snahou zachovať hodnoty v ústave. „Hlavný dôvod bol, aby do ústavy prešli hodnoty, ktoré sú dôležité pre Slovensko. Ak by som nehlasoval slobodne, nemal by som čisté svedomie,“ dodal. Poslanec priznal, že spätne považuje stratégiu hnutia Igora Matoviča pri hlasovaní za chybnú, no jeho rozhodnutie nebolo výsledkom dohody či politickej kalkulácie.
Krajčí vysvetlil aj osobný rozmer svojho rozhodnutia. „Som veriaci človek. Svoje rozhodnutia sa snažím neustále zlaďovať s Božou vôľou pre môj život. Boh mi kedykoľvek môže povedať, že mám niečo urobiť aj inak, ako som pôvodne zamýšľal. To sa stalo aj pri podpore novely ústavy.“ povedal. Zdôraznil, že jeho cieľom bolo podporiť KDH a zároveň zachovať hodnoty, ktoré považuje za dôležité, vrátane právnych úprav v oblasti rodiny a ochrany detí.
Poslanec sa tiež ohradil voči tvrdeniam, že za jeho hlasom stojí Robert Fico. „Svoj názor som nezmenil. Stále považujem vládnutie Roberta Fica za devastačné pre celú našu krajinu, čo sa dotýka bežného života ľudí oveľa viac ako zdravé hodnoty, ktoré máme teraz zakotvené v našej ústave, ako hrádza nastupujúceho progresivizmu,“ priblížil Krajčí.
Po hlasovaní čelí veľkej kritike
Krajčí priznal, že po hlasovaní čelí veľkej kritike a hejtom nielen od politických odporcov, ale aj od straníckych kolegov. „Zabolelo ma od Igora, že nás nazval zradcami, a myslím, že slovo zrada pri uplatňovaní si výhrady vo svedomí pri hlasovaní o kultúrno-etických témach je prisilné.“ dodal.
Nakoniec sa Krajčí vyjadril aj k svojej minulosti, keď v roku 2018 ako volebný pozorovateľ sledoval voľby v Rusku. „Bol som ešte neskúsený poslanec. Opakovane som povedal, že to bola politická chyba, nelegitimizoval som znovuzvolenie Putina, lebo som napísal aj veľmi kritické stanovisko k samotnému priebehu volieb“ uzavrel.
Poslanecký klub ho vyzval, aby oznámil ďalšie kroky
Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzval Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho, aby čo najskôr oznámili svoje ďalšie kroky po piatkovom (26. 9.) hlasovaní za vládnu novelu Ústavy SR a vysvetlili svoje rozhodnutie.
Šéf klubu Michal Šipoš uviedol, že členovia klubu očakávajú, že poslanci svoje kroky predstavia už v utorok (30. 9.), a pripomenul, že od nich očakáva „chlapské slovo“ a prevzatie zodpovednosti pred verejnosťou. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že finálne rozhodnutie je na Krajčím a Krátkom, pričom nechce situáciu naťahovať a očakáva jasnú a otvorenú komunikáciu ich svedomia a rozhodnutia pred kamerami.