Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 30. septembra 2025 o 13:55
Čas čítania 2:01

Poslanec Krajčí vysvetlil, prečo hlasoval za zmenu ústavy s Ficom. Vraj pocítil momentum od svojho nebeského Otca

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Poslanec Krajčí vysvetlil, prečo hlasoval za zmenu ústavy s Ficom. Vraj pocítil momentum od svojho nebeského Otca
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Zdôraznil, že jeho cieľom bolo podporiť KDH a zároveň zachovať hodnoty, ktoré považuje za dôležité.

Marek Krajčí sa po hlasovaní o novele ústavy rozhodol prevziať plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie, pričom zdôraznil, že slobodné hlasovanie je prejavom mandátu od voličov. „Beriem za túto situáciu plnú zodpovednosť, ale môj názor je taký, že za slobodné hlasovanie sa v Národnej rade mandát nepokladá. Mandát patrí voličom a musíme hlasovať podľa svojho svedomia,“ uviedol pre Postoj.

Rozhodnutie vraj padlo na poslednú chvíľu v poslaneckej kancelárii. „Spoločne sme sa zdieľali v mojej kancelárii, ako to vidíme, čo sme od štvrtka prežili, a v tom momente, ako mi Rasťo rozprával, čo prežil, pocítil som to momentum od svojho nebeského Otca, že v tejto situácii mám hlasovať za. A Rasťo to tiež tak cítil,“ povedal Krajčí Postoju.

Stratégiu Igora Matoviča považuje za chybnú

Podľa Krajčího bolo jeho hlasovanie motivované snahou zachovať hodnoty v ústave. „Hlavný dôvod bol, aby do ústavy prešli hodnoty, ktoré sú dôležité pre Slovensko. Ak by som nehlasoval slobodne, nemal by som čisté svedomie,“ dodal. Poslanec priznal, že spätne považuje stratégiu hnutia Igora Matoviča pri hlasovaní za chybnú, no jeho rozhodnutie nebolo výsledkom dohody či politickej kalkulácie.

29. septembra 2025 o 14:30 Čas čítania 7:25 „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor) „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)

Krajčí vysvetlil aj osobný rozmer svojho rozhodnutia. „Som veriaci človek. Svoje rozhodnutia sa snažím neustále zlaďovať s Božou vôľou pre môj život. Boh mi kedykoľvek môže povedať, že mám niečo urobiť aj inak, ako som pôvodne zamýšľal. To sa stalo aj pri podpore novely ústavy.“ povedal. Zdôraznil, že jeho cieľom bolo podporiť KDH a zároveň zachovať hodnoty, ktoré považuje za dôležité, vrátane právnych úprav v oblasti rodiny a ochrany detí.

Poslanec sa tiež ohradil voči tvrdeniam, že za jeho hlasom stojí Robert Fico. „Svoj názor som nezmenil. Stále považujem vládnutie Roberta Fica za devastačné pre celú našu krajinu, čo sa dotýka bežného života ľudí oveľa viac ako zdravé hodnoty, ktoré máme teraz zakotvené v našej ústave, ako hrádza nastupujúceho progresivizmu,“ priblížil Krajčí.

Po hlasovaní čelí veľkej kritike

Krajčí priznal, že po hlasovaní čelí veľkej kritike a hejtom nielen od politických odporcov, ale aj od straníckych kolegov. „Zabolelo ma od Igora, že nás nazval zradcami, a myslím, že slovo zrada pri uplatňovaní si výhrady vo svedomí pri hlasovaní o kultúrno-etických témach je prisilné.“ dodal.

26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas

Nakoniec sa Krajčí vyjadril aj k svojej minulosti, keď v roku 2018 ako volebný pozorovateľ sledoval voľby v Rusku. „Bol som ešte neskúsený poslanec. Opakovane som povedal, že to bola politická chyba, nelegitimizoval som znovuzvolenie Putina, lebo som napísal aj veľmi kritické stanovisko k samotnému priebehu volieb“ uzavrel.

Poslanecký klub ho vyzval, aby oznámil ďalšie kroky

Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzval Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho, aby čo najskôr oznámili svoje ďalšie kroky po piatkovom (26. 9.) hlasovaní za vládnu novelu Ústavy SR a vysvetlili svoje rozhodnutie.

Šéf klubu Michal Šipoš uviedol, že členovia klubu očakávajú, že poslanci svoje kroky predstavia už v utorok (30. 9.), a pripomenul, že od nich očakáva „chlapské slovo“ a prevzatie zodpovednosti pred verejnosťou. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že finálne rozhodnutie je na Krajčím a Krátkom, pričom nechce situáciu naťahovať a očakáva jasnú a otvorenú komunikáciu ich svedomia a rozhodnutia pred kamerami.

29. septembra 2025 o 19:32 Čas čítania 1:34 Matovičovci tlačia na Krajčího a Krátkeho. Zajtra sa musia „chlapsky postaviť pred ľudí“ Matovičovci tlačia na Krajčího a Krátkeho. Zajtra sa musia „chlapsky postaviť pred ľudí“
29. septembra 2025 o 13:32 Čas čítania 1:22 Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov Aktivisti poukázali na údajné prepojenie Krajčího a Moskvy. Matovič sa hnevá, obviňuje progresívcov
29. septembra 2025 o 11:16 Čas čítania 0:42 Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti Slováci hromadne podpisujú petíciu proti zrušeniu 17. novembra. Pridali sa aj známe osobnosti
Marek Krajči
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Marek Krajčí Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Martin Baumann
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 13:55
Poslanec Krajčí vysvetlil, prečo hlasoval za zmenu ústavy s Ficom. Vraj pocítil momentum od svojho nebeského Otca
Poslanec Krajčí vysvetlil, prečo hlasoval za zmenu ústavy s Ficom. Vraj pocítil momentum od svojho nebeského Otca
včera o 10:31
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
dnes o 12:59
Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
pred 2 dňami
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
pred 2 hodinami
Slovenská pošta zatvára 21 pobočiek. Služby presúva do BalíkoBOXov a aplikácie
Slovenská pošta zatvára 21 pobočiek. Služby presúva do BalíkoBOXov a aplikácie
pred 2 dňami
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
včera o 10:31
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 14:28
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
pred 2 dňami
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
pred 2 dňami
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
pred 2 dňami
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
včera o 19:28
Tragédia na juhu Slovenska: Nehoda s autom plným ľudí si vyžiadala obete, vo vozidle boli aj deti
Tragédia na juhu Slovenska: Nehoda s autom plným ľudí si vyžiadala obete, vo vozidle boli aj deti
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 3 dňami
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
23. 9. 2025 7:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
pred 2 dňami
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Lifestyle news
REBRÍČEK: TripAdvisor zverejnil najlepšie reštaurácie sveta. Vyhral „hidden gem“ v Prahe pred 42 minútami
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka pred hodinou
Adela sa vyjadrila k neodvysielanému dielu s manželom Viktorom. STVR podľa nej neprimerane zasahuje do dramaturgie pred 2 hodinami
Nádherné gesto v slovenskej reštaurácii: Čašník dojal rodičov chlapčeka s autizmom pred 2 hodinami
Na festivale Colours of Ostrava vystúpia Twenty One Pilots pred 3 hodinami
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene pred 3 hodinami
Yeni z Love Islandu oznámila šťastnú novinku. S režisérom šou čakajú dieťa dnes o 13:55
Rozhovor Adely a Viktora Vinczeovcov dostal stopku. STVR ho odmieta odvysielať dnes o 13:11
Slovensko Všetko
Slovenská pošta zatvára 21 pobočiek. Služby presúva do BalíkoBOXov a aplikácie
pred 2 hodinami
Slovenská pošta zatvára 21 pobočiek. Služby presúva do BalíkoBOXov a aplikácie
Pošta zároveň plánuje zjednotiť otváracie hodiny zostávajúcich pobočiek.
AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Ústavy SR
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Ústavy SR
AKTUÁLNE: Marek Krajčí odchádza od Matovičovcov, stane sa nezaradeným poslancom
dnes o 14:35
AKTUÁLNE: Marek Krajčí odchádza od Matovičovcov, stane sa nezaradeným poslancom
Po hlasovaní za novelu ústavy vylúčili Krátkeho z klubu. Krajčí dostal od Matoviča druhú šancu, vraj si priznal chybu
pred hodinou
Po hlasovaní za novelu ústavy vylúčili Krátkeho z klubu. Krajčí dostal od Matoviča druhú šancu, vraj si priznal chybu
V meste na východe Slovenska spozorovali medvedicu s mláďatami. Polícia varuje obyvateľov
pred hodinou
V meste na východe Slovenska spozorovali medvedicu s mláďatami. Polícia varuje obyvateľov
Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
dnes o 12:59
Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Zahraničie Všetko
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
včera o 14:28
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
pred 16 minútami
USA zvyšujú zbrojenie pre možný konflikt. Pentagón žiada štvornásobnú výrobu rakiet proti Číne
pred 2 dňami
Putin chystá útok na ďalšiu európsku krajinu, tvrdí Zelenskyj. Štáty EÚ vyzýva na obozretnosť
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
včera o 14:30
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
Alena Rapčan Štrompová otvorene hovorí o výzvach v školstve, mediálnej výchove, ale aj o tom, prečo je pre ňu najväčším úspechom každý žiak, ktorý nájde svoju silu a talent.
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
26. 9. 2025 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia