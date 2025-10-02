Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 2. októbra 2025 o 18:02
Čas čítania 0:27

Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
Zdroj: TASR/AP

Policajti podozrivých mladíkov krátko nato zadržali a umiestnili do väzby.

Dvojica 15-ročných chlapcov zo Sýrie na nádraží v Drážďanoch napadla 19-ročného Čecha. Podľa polície sa mu najprv vyhrážali nožom, následne ho okradli a nakoniec sexuálne napadli, informuje o tom tn.cz s odkazom na nemecký Bild.

Incident sa odohral v nedeľu skoro ráno okolo 4:15, keď sa mladý Čech pripravoval na cestu vlakom. Podľa polície im malo ísť o finančný zisk, ukradli mu približne 7 000 korún a súčasne na neho sexuálne zaútočili.

Ako píše Bild, Čech po čine okamžite kontaktoval políciu a skončil v lekárskej starostlivosti. Podozrivých mladíkov policajti krátko nato zadržali a umiestnili do väzby. Vyšetrovanie vedie drážďanská prokuratúra a podľa dostupných informácií ide o ich prvý konflikt so zákonom.

2. októbra 2025 o 12:37 Čas čítania 0:28 Senior v Bratislave prišiel o 60 000 €. Podvodníci využili overený trik Senior v Bratislave prišiel o 60 000 €. Podvodníci využili overený trik
2. októbra 2025 o 12:35 Čas čítania 0:34 V Manchestri došlo k brutálnemu incidentu: Páchateľ bodol pred synagógou štyroch ľudí V Manchestri došlo k brutálnemu incidentu: Páchateľ bodol pred synagógou štyroch ľudí
2. októbra 2025 o 15:16 Čas čítania 0:26 Nočná naháňačka v Nitre: Policajti zadržali vodiča, užil viacero drog Nočná naháňačka v Nitre: Policajti zadržali vodiča, užil viacero drog
Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: TASR/AP
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Nemecko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/DPA
Diskusia (1)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
dnes o 18:02
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
dnes o 17:03
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
včera o 08:55
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
dnes o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
včera o 14:01
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 14:44
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
včera o 08:55
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
28. 9. 2025 6:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
27. 9. 2025 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
28. 9. 2025 10:47
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
27. 9. 2025 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Lifestyle news
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave pred 37 minútami
Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry pred 3 hodinami
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu dnes o 17:59
Hard Rico opäť pred súdom: Obvinený je z podvodu takmer 10 tisíc eur, všetko popiera dnes o 16:25
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom dnes o 15:21
Lásku sa pokúsia nájsť nahí: Česká verzia Naked Attraction prichádza na obrazovky dnes o 13:45
Svet smúti za Jane Goodall. Poctu jej vzdali Leonardo DiCaprio aj Jessica Alba dnes o 11:19
Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King dnes o 10:29
Snapchat začne spoplatňovať úložisko. Po prekročení limitu si za svoje spomienky priplatíš dnes o 09:42
Taylor Swift zajtra vydáva nový album. V Bratislave sa chystá exkluzívna listening party, môžeš byť na nej aj ty dnes o 08:56
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Putin sa Ukrajine vyhráža útokmi na jadrové elektrárne
pred 10 minútami
AKTUÁLNE: Putin sa Ukrajine vyhráža útokmi na jadrové elektrárne
Ruský prezident sľubuje odvetu.
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
dnes o 17:03
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
Izrael zadržal Slováka: Armáda na ceste do Gazy zastavila humanitárnu flotilu, na palube bol aj občan SR
dnes o 11:28
Izrael zadržal Slováka: Armáda na ceste do Gazy zastavila humanitárnu flotilu, na palube bol aj občan SR
Muž z Frankfurtu našiel po pol roku v kabáte zabudnutý tiket. Vyhral 15,3 milióna eur
včera o 06:38
Muž z Frankfurtu našiel po pol roku v kabáte zabudnutý tiket. Vyhral 15,3 milióna eur
Americký ropný gigant znižuje počet zamestnancov: Prepustí tisíce ľudí v Európe a Kanade
dnes o 06:30
Americký ropný gigant znižuje počet zamestnancov: Prepustí tisíce ľudí v Európe a Kanade
V Manchestri došlo k brutálnemu incidentu: Páchateľ bodol pred synagógou štyroch ľudí
dnes o 12:35
V Manchestri došlo k brutálnemu incidentu: Páchateľ bodol pred synagógou štyroch ľudí
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Slovensko Všetko
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
dnes o 14:40
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
dnes o 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
dnes o 13:46
Tragédia v košických oceliarňach: Muža privalila šachta

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
včera o 16:30
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
Od januára 2026 čakajú živnostníkov zásadné zmeny. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý prináša vyššie sociálne a zdravotné odvody, nové povinné „mikroodvody“ pre tých, ktorí doteraz neplatili nič, aj zrušenie transakčnej dane.
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
pred 3 dňami
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
26. 9. 2025 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia