Policajti podozrivých mladíkov krátko nato zadržali a umiestnili do väzby.
Dvojica 15-ročných chlapcov zo Sýrie na nádraží v Drážďanoch napadla 19-ročného Čecha. Podľa polície sa mu najprv vyhrážali nožom, následne ho okradli a nakoniec sexuálne napadli, informuje o tom tn.cz s odkazom na nemecký Bild.
Incident sa odohral v nedeľu skoro ráno okolo 4:15, keď sa mladý Čech pripravoval na cestu vlakom. Podľa polície im malo ísť o finančný zisk, ukradli mu približne 7 000 korún a súčasne na neho sexuálne zaútočili.
Ako píše Bild, Čech po čine okamžite kontaktoval políciu a skončil v lekárskej starostlivosti. Podozrivých mladíkov policajti krátko nato zadržali a umiestnili do väzby. Vyšetrovanie vedie drážďanská prokuratúra a podľa dostupných informácií ide o ich prvý konflikt so zákonom.