Domov
TASR
dnes 3. októbra 2025 o 14:55
Čas čítania 0:41

Zelenskyj: Rusko je schopné narušiť vzdušný priestor kdekoľvek v Európe

Kategória:
Zahraničie
Zelenskyj: Rusko je schopné narušiť vzdušný priestor kdekoľvek v Európe
Zdroj: Emil Helms/Ritzau Scanpix/AP/TARS

Rusko je dosť odvážne, aby naďalej eskalovalo vojnu, myslí si Zelenskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) varoval, že Rusko má kapacity narušiť vzdušný priestor kdekoľvek v Európe. Podľa neho bolo vždy cieľom Moskvy okrem dobytia Ukrajiny aj „rozbiť Západ a najmä Európu“, informuje agentúra AFP a televízia Sky News.

„Ak sa Rusi odvážia vyslať drony proti Poľsku alebo porušiť vzdušný priestor severských európskych krajín, znamená to, že sa to môže stať kdekoľvek,“ povedal Zelenskyj na summite v Kodani.

„V západnej Európe aj na juhu potrebujeme rýchlu a efektívnu reakciu a obranné sily, ktoré vedia, ako sa vysporiadať s dronmi,“ dodal ukrajinský prezident a ponúkol vojnové skúsenosti Kyjeva na pomoc v boji proti tejto hrozbe.

Podľa Zelenského sú dronové útoky Moskvy znakom, že sa krajina cíti „dosť odvážne na to, aby eskalovala túto vojnu“. Dodal, že európske krajiny budú musieť spolupracovať, aby eskalácii zo strany Ruska zabránili.

Na rokovanie EPC v Kodani je pozvaných 47 hláv štátov a vlád z európskych krajín. Predseda vlády SR Robert Fico sa na summite EPC nezúčastní zo zdravotných dôvodov.

Zelenskyj
Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky
Správy zo sveta Volodymyr Zelenskyj
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Efrem Lukatsky
