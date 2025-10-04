Muž mal sekerou zabiť svoju manželku.
V obci Nenince v okrese Veľký Krtíš sa stala tragická udalosť. Polícia tam vyšetruje obzvlášť závažný zločin vraždy. V jednom z rodinných domov zomrela 72-ročná žena, na ktorú mal podľa doterajších informácií sekerou zaútočiť jej manžel.
Policajti muža zadržali priamo na mieste. Ženu našli bez známok života. Vyšetrovatelia už začali trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a do prípadu prizvali aj znalcov z odboru súdneho lekárstva.
Podľa polície sa incident stal 3. októbra v podvečerných hodinách. „V prípade skutku, o ktorom sme vás informovali včera, začal krajský vyšetrovateľ trestné stíhanie,“ uviedol banskobystrický kraj vo svojom stanovisku.
Presné okolnosti útoku ani motív konania zatiaľ nie sú známe. Vyšetrovatelia teraz pracujú so všetkými dôkazmi a vypočúvajú svedkov. Polícia potvrdila, že podrobnejšie informácie poskytne až vtedy, keď to procesná situácia dovolí.
