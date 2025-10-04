Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 4. októbra 2025 o 11:40
Čas čítania 0:32

72-ročný Slovák je podozrivý z vraždy manželky. Údajne na ňu zaútočil sekerou

Kategória:
Slovensko
Muž mal sekerou zabiť svoju manželku.

V obci Nenince v okrese Veľký Krtíš sa stala tragická udalosť. Polícia tam vyšetruje obzvlášť závažný zločin vraždy. V jednom z rodinných domov zomrela 72-ročná žena, na ktorú mal podľa doterajších informácií sekerou zaútočiť jej manžel.

Policajti muža zadržali priamo na mieste. Ženu našli bez známok života. Vyšetrovatelia už začali trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a do prípadu prizvali aj znalcov z odboru súdneho lekárstva.

Podľa polície sa incident stal 3. októbra v podvečerných hodinách. „V prípade skutku, o ktorom sme vás informovali včera, začal krajský vyšetrovateľ trestné stíhanie,“ uviedol banskobystrický kraj vo svojom stanovisku.

Presné okolnosti útoku ani motív konania zatiaľ nie sú známe. Vyšetrovatelia teraz pracujú so všetkými dôkazmi a vypočúvajú svedkov. Polícia potvrdila, že podrobnejšie informácie poskytne až vtedy, keď to procesná situácia dovolí.

polícia
Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Prečítaj si aj tieto články:

3. októbra 2025 o 18:40 Čas čítania 0:30 MAPA: Tu všade na Slovensku videli medveďa. Na niektorých miestach aj útočil MAPA: Tu všade na Slovensku videli medveďa. Na niektorých miestach aj útočil
26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
2. októbra 2025 o 9:37 Čas čítania 2:34 Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Súvisiace témy:
Polícia SR Správy z domova
Náhľadový obrázok: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj
