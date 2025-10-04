Kategórie
dnes 4. októbra 2025 o 16:55
Čas čítania 0:53

Priebežné výsledky: Po sčítaní vyše 80 % okrskov hnutie ANO kleslo, no naďalej vedie

Kategória:
Zahraničie
Priebežné výsledky: Po sčítaní vyše 80 % okrskov hnutie ANO kleslo, no naďalej vedie
Zdroj: Refresher

Babišovo hnutie je stále výrazne na čele.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu po sčítaní viac ako 80 percent okrskov vedie stále hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 36,68 percenta hlasov. Na druhom mieste sa priebežne nachádzala koalícia SPOLU s podporou 21,75 percenta voličov. 

Na treťom mieste boli po sčítaní 80,41 okrskov hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 10,77 percentami hlasov, nasledované Pirátmi so ziskom 8,16 percenta. Do snemovne by sa podľa priebežných výsledkov dostali aj hnutie SPD so ziskom 8,11 percenta a Motoristi so 6,92 percentami hlasov.

Tesne pod päťpercentnou hranicou potrebnou na zvolenie do Poslaneckej snemovne ČR sa nachádzalo hnutie Stačilo! so ziskom 4,51 percenta hlasov.

Volebné miestnosti sa zatvorili v sobotu o 14.00 h a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy. Výsledky zverejňuje ČSÚ. Víťaz volieb by podľa odhadov mal byť jasný večer.

Česi si počas piatka a soboty vyberali 200 zástupcov z 26 rôznych politických zoskupení, za ktoré kandiduje viac než 4400 kandidátov. Volili v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov a celkom sa v nich nachádza okolo 14.800 okrskov. Z viacerých miest hlásili rekordnú účasť.

V predošlých voľbách do dolnej komory Parlamentu ČR v roku 2021 zaznamenali volebnú účasť 65,43 percenta. O hlasy voličov sa vtedy uchádzalo 22 politických subjektov, do snemovne sa dostali štyri z nich - koalícia SPOLU, hnutie ANO, koalícia Pirátov a STAN a hnutie SPD.

Babiš
Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek
České parlamentné voľby 2025
34,82 %
ANO
23,16 %
SPOLU
11,15 %
STAN
8,81 %
Piráti
7,84 %
SPD
6,80 %
Motoristé sobě
4,33 %
Stačilo!
1,08 %
Přísaha
0,44 %
Generace
0,22 %
ČR1
0,21 %
Švýcarská demokracie
0,18 %
Česká suverenita
0,13 %
Voluntia
0,12 %
Koruna česká
0,11 %
VÝZVA
0,08 %
JaSaN
0,07 %
Rebelové
0,06 %
MZH
0,06 %
HoP a Hydra
0,06 %
VOLT
0,05 %
SMS
0,05 %
Levice
0,03 %
Kruh
0,01 %
BPS
0,00 %
Nevolte Urza.cz.
0,00 %
Pravý bok
98.91 %
spočítaných okrskov
68.85 %
účasť vo voľbách
Posledná aktualizácia: 18:34, 4.10.2025
Zdroj: Český statistický úřad
Sleduj voľby naživo v našom článku
Diskusia (0)
Domov
Diskusia