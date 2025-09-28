Najpriaznivejšia situácia na hubárčenie je na západe Slovenska.
Hubári sa podelili o svoje tipy na portáli nahuby.sk, ktorý poskytuje cenné informácie o výskyte húb a aktuálnej situácii v slovenských lesoch.
Stránka taktiež poskytuje informácie o konkrétnych rastúcich druhoch húb, ich stručnej identifikácii a opise. Je zároveň poradňou, pokiaľ ide o recepty. Interaktívna mapa zobrazuje dve farby, a to červenú a zelenú. Červená farba znamená počet hlásení od hubárov a zelená rast húb.
„V poslednom septembrovom týždni sa hubárska sezóna na Slovensku rozbehla naplno. Najväčšia aktivita húb je zaznamenaná vo východných regiónoch (Humenné, Snina, Kamenica nad Cirochou), v Malých Karpatoch a v okolí Banskej Bystrice. Hubári hlásia bohatý výskyt dubákov, hríbov smrekových, kozákov hrabových a osikových. V niektorých lokalitách sa našli aj kuriatka, bedle a kučierky,“ informuje portál.
Mapu húb si pozri tu.
Prečítaj si aj tieto články: