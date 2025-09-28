Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 28. septembra 2025 o 16:02
Čas čítania 0:31

MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík

Kategória:
Slovensko
MAPA VÝSKYTU HÚB: V slovenských lesoch sa rozbehla sezóna. Na týchto miestach nazbieraš plný košík
Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Najpriaznivejšia situácia na hubárčenie je na západe Slovenska.

Hubári sa podelili o svoje tipy na portáli nahuby.sk, ktorý poskytuje cenné informácie o výskyte húb a aktuálnej situácii v slovenských lesoch. 

Stránka taktiež poskytuje informácie o konkrétnych rastúcich druhoch húb, ich stručnej identifikácii a opise. Je zároveň poradňou, pokiaľ ide o recepty. Interaktívna mapa zobrazuje dve farby, a to červenú a zelenú. Červená farba znamená počet hlásení od hubárov a zelená rast húb.

„V poslednom septembrovom týždni sa hubárska sezóna na Slovensku rozbehla naplno. Najväčšia aktivita húb je zaznamenaná vo východných regiónoch (Humenné, Snina, Kamenica nad Cirochou), v Malých Karpatoch a v okolí Banskej Bystrice. Hubári hlásia bohatý výskyt dubákov, hríbov smrekových, kozákov hrabových a osikových. V niektorých lokalitách sa našli aj kuriatka, bedle a kučierky,“ informuje portál.

Mapu húb si pozri tu.

huby
Zdroj: nahuby.sk

Prečítaj si aj tieto články:

28. septembra 2025 o 10:47 Čas čítania 1:30 Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
28. septembra 2025 o 10:01 Čas čítania 0:48 Putin chystá útok na ďalšiu európsku krajinu, tvrdí Zelenskyj. Štáty EÚ vyzýva na obozretnosť Putin chystá útok na ďalšiu európsku krajinu, tvrdí Zelenskyj. Štáty EÚ vyzýva na obozretnosť
26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
Hríby na Slovensku Správy z domova
