Majú plány do búducnosti.
Predsedníčka Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) a líderka hnutia Stačilo! Kateřina Konečná v sobotu vyhlásila, že hnutie bude pokračovať aj napriek tomu, že sa podľa výsledkov do českej Poslaneckej snemovne nedostane.
Vo vyhlásení po príchode do volebného štábu poďakovala voličom aj kandidátom a uviedla, že počas kampane hnutie vzdorovalo „brutálnym útokom“. Informuje o tom portál Seznam Zprávy.
„Pravicová vláda s ľudskou tvárou, ktorú povedie Andrej Babiš, nebude schopná vyriešiť problémy, ktoré občanov Českej republiky trápia. Nekončíme, ideme ďalej, prajeme si, aby ľavicové témy a problémy našli svoje zastúpenie vo všetkých ďalších voľbách,“ uviedla Konečná, ktorá je tiež poslankyňou Európskeho parlamentu.
Predseda Stačilo! Daniel Sterzik v reakcii na priebežné výsledky ponúkol svoju funkciu. Počas kampane vyslovil radikálne výroky na celú škálu tém. Chcel „vziať krajinu späť“, hovoril o zrušení Českej televízie a v apríli sa vyhrážal jednej z novinárok, pripomína portál Novinky.cz.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok. Hnutie Stačilo! má po sčítaní približne 95 percent volebných okrskov 4,41 percenta hlasov, pričom potrebné bolo prekročiť hranicu piatich percent.