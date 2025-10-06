Dráma na Mount Evereste: V snehovej búrke uviazlo tisíc ľudí

Záchranári bojujú s extrémnym počasím.
Na svahoch Mount Everestu v Tibete prebieha rozsiahla záchranná operácia po tom, čo silná snehová búrka uväznila približne tisíc ľudí v horských táboroch na východnej strane hory. Do akcie boli nasadené stovky miestnych obyvateľov a záchranárov, ktorí sa snažia preraziť cez vrstvy snehu blokujúce prístupové cesty vo výške takmer 4900 metrov nad morom.
Podľa informácií miestnych médií sa doposiaľ podarilo zachrániť asi 350 ľudí, ktorých previedli do bezpečia v neďalekej dedine, uvádza BBC.
Snehová búrka, ktorá začala už v piatok, postupne zosilnela a najviac zasiahla oblasť obľúbenú medzi horolezcami. Miestni obyvatelia tvrdia, že s takýmto počasím sa v októbri ešte nestretli.
„Počasie je tento rok extrémne. Náš horský sprievodca povedal, že takúto búrku v tomto období nikdy nezažil,“ opísal situáciu jeden z evakuovaných. „Teplota prudko klesla a bolo veľmi vlhko – hrozila nám hypotermia,“ dodal.
Záchranné tímy bojujú s hustým snežením, silným vetrom a nulovou viditeľnosťou, čo prakticky znemožňuje nasadenie vrtuľníkov. Redší vzduch vo vysokohorskom prostredí navyše komplikuje prácu aj technike.
Mnohé skupiny preto pokračujú pešo, s nosidlami, dekami a základnou výbavou sa pokúšajú dostať k tým, ktorí zostali uväznení v táboroch a potrebujú okamžitú pomoc.