Vždy si vyžiadaj potvrdenie o meškaní alebo zrušení vlaku.
Ak vlak mešká 15 a viac minút, ide len po časť trasy alebo je úplne zrušený, máš niekoľko práv. Vždy je dôležité vyžiadať si potvrdenie o meškaní alebo zrušení vlaku – buď v pokladnici, alebo priamo u vlakvedúceho, informuje ZSSK na svojom webe. Ak sa rozhodneš necestovať, lístok môžeš vrátiť a dostaneš späť zaplatené cestovné za neprecestovanú časť bez sankcie.
Ak chceš pokračovať v ceste, spoločnosť ťa prepraví rovnakým vlakom alebo vlakom vyššieho druhu bez doplatku. V prípade rozhodnutia vrátiť sa späť ťa dopraví do nástupnej stanice a vráti celé cestovné.
Pri meškaní vlakov EC alebo SC nad 60 minút sa vracia príplatok (pri SC 2 €). Pri zrušení alebo meškaní vlaku sa hľadá vhodné riešenie, ktoré má prednosť pred individuálnymi požiadavkami cestujúceho.
Ak nie je možné pokračovať plánovanou cestou do 100 minút od odchodu vlaku, cestujúci má právo využiť iný verejný dopravný prostriedok a náklady mu budú preplatené. Nárok na náhradu škody si treba uplatniť do 12 mesiacov od platnosti cestovného lístka.
Prečítaj si aj tieto články: