Natália Mišániová
dnes 20. septembra 2025 o 14:28
Čas čítania 0:40

Mešká ti vlak alebo nejde celou trasou? Zisti, aké máš nároky

Kategória:
Slovensko
Mešká ti vlak alebo nejde celou trasou? Zisti, aké máš nároky
Zdroj: TASR/František Iván

Vždy si vyžiadaj potvrdenie o meškaní alebo zrušení vlaku.

Ak vlak mešká 15 a viac minút, ide len po časť trasy alebo je úplne zrušený, máš niekoľko práv. Vždy je dôležité vyžiadať si potvrdenie o meškaní alebo zrušení vlaku – buď v pokladnici, alebo priamo u vlakvedúceho, informuje ZSSK na svojom webe. Ak sa rozhodneš necestovať, lístok môžeš vrátiť a dostaneš späť zaplatené cestovné za neprecestovanú časť bez sankcie.

Ak chceš pokračovať v ceste, spoločnosť ťa prepraví rovnakým vlakom alebo vlakom vyššieho druhu bez doplatku. V prípade rozhodnutia vrátiť sa späť ťa dopraví do nástupnej stanice a vráti celé cestovné.

Pri meškaní vlakov EC alebo SC nad 60 minút sa vracia príplatok (pri SC 2 €). Pri zrušení alebo meškaní vlaku sa hľadá vhodné riešenie, ktoré má prednosť pred individuálnymi požiadavkami cestujúceho.

Ak nie je možné pokračovať plánovanou cestou do 100 minút od odchodu vlaku, cestujúci má právo využiť iný verejný dopravný prostriedok a náklady mu budú preplatené. Nárok na náhradu škody si treba uplatniť do 12 mesiacov od platnosti cestovného lístka.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Roman Hanc
Správy z domova Vlaky
Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
Šimkovičová opäť cestuje do New Yorku. Rezort kultúry kúpil letenky za 16-tisíc eur
pred hodinou
Šimkovičová opäť cestuje do New Yorku. Rezort kultúry kúpil letenky za 16-tisíc eur
Ministerstvo kultúry kúpilo pre ministerku Šimkovičovú letenky do New Yorku za tisíce eur.
Fico tvrdí, že Žilinka je nervózny. Prokurátor mu poslal odkaz: „Ja neotáčam bicykel a na rozdiel od iných neotáčam ani nič iné“
pred 42 minútami
Fico tvrdí, že Žilinka je nervózny. Prokurátor mu poslal odkaz: „Ja neotáčam bicykel a na rozdiel od iných neotáčam ani nič iné“
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
dnes o 11:55
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nehnuteľnosť v Prešove môže byť tvoja za 7-tisíc eur
Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať
pred hodinou
Curaprox sťahuje z predaja detské cumlíky. Rodičom odporúča, aby ich prestali používať
SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur
dnes o 11:20
SaS kritizuje predražené oslavy na ministerstve Šutaja Eštoka. V čase konsolidácie budú stáť takmer 800-tisíc eur
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
dnes o 13:10
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
včera o 21:44
AKTUÁLNE: Estónsko aktivovalo článok 4 zmluvy o NATO
dnes o 09:59
Moskva popiera, že ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor. Krajina kvôli tomu aktivovala článok 4 zmluvy o NATO
včera o 17:17
AKTUÁLNE: Ruské vojenské lietadlá narušili vzdušný priestor Estónska. NATO vyslalo stíhačky
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

