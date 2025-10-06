Práce by mali začať v roku 2026 a stanica ostane počas nich v prevádzke.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) po desaťročiach sľubov chystajú rekonštrukciu bratislavskej hlavnej stanice. Generálny riaditeľ Ivan Bednárik ju označil za „hanbu Slovenska“ a tvrdí, že do troch rokov by mala byť dôstojnejšia a modernejšia, informoval Denník N.
Práce by sa mali začať v roku 2026
Prípravy už odštartovali, ŽSR vypovedali zmluvy niektorým prevádzkam a pripravujú projektovú dokumentáciu. Stavebné práce by sa mali začať v roku 2026 a skončiť o dva roky neskôr. Rekonštrukcia sa zameria najmä na prístavbu z 80. rokov, ktorá prekryla pôvodnú historickú budovu.
Cieľom je vytvoriť čistejšie, funkčné a energeticky úspornejšie priestory, pribudnúť majú aj bezbariérové úpravy. Železnice plánujú zmeniť aj charakter služieb, namiesto lacného alkoholu by mali pribudnúť potraviny a kvalitnejšie občerstvenie.
Magistrát zvažuje vytvorenie centra pre ľudí bez domova
Stanica ostane v prevádzke počas prác, ktoré budú prebiehať po etapách. Modernizácia sa však zatiaľ netýka nástupíšť ani koľajiska. ŽSR posilnili aj hliadky SBS a spolupracujú s mestom na zlepšení predstaničného priestoru. Magistrát zároveň zvažuje vytvorenie centra pre ľudí bez domova, aby sa znížil ich počet v okolí stanice.