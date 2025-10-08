Leo Express spúšťa nové vlakové spojenie z Prahy do Bratislavy.
- Po ročnej prestávke sa český dopravca Leo Express vracia na slovenské trate.
- Od apríla 2026 plánuje spustiť nové spojenie medzi Prahou a Bratislavou, pričom jeho vlaky budú stáť aj v Petržalke, informujú tvnoviny.
- Dopravca už spustil predaj lístkov. Pri skorom nákupe sa ceny začínajú na 99 českých korunách, teda približne na štyroch eurách.
Citát: „V Bratislave budeme zastavovať na hlavnej stanici aj v Petržalke, ktorú doteraz žiadny český dopravca neobsluhoval,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Peter Köhler.
Širší kontext: Každý deň vyrazia dva páry vlakov. Jeden bude smerovať na hlavnú stanicu v Bratislave, druhý skončí v Petržalke. Trasa povedie cez Přerov, Otrokovice, Staré Město, Hodonín a Břeclav.
Na novú linku nasadí Leo Express vlaky Talgo S6, ktoré v minulosti premávali vo Švajčiarsku, Nemecku a Španielsku.
Prevádzku na Slovensku dopravca prerušil v roku 2023 pre zmenu trakčného vedenia. Nová linka má byť podľa spoločnosti prvým krokom k postupnému rozšíreniu medzinárodných spojov
Prečítaj si aj tieto články: