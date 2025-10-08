Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
včera 8. októbra 2025 o 20:07
Čas čítania 0:37

Do Prahy z Bratislavy za pár drobných. Ceny lístkov začínajú na 4 €

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Do Prahy z Bratislavy za pár drobných. Ceny lístkov začínajú na 4 €
Zdroj: wikimedia commons/ Petr Dadák/ volně k užití

Leo Express spúšťa nové vlakové spojenie z Prahy do Bratislavy.

  • Po ročnej prestávke sa český dopravca Leo Express vracia na slovenské trate.
  • Od apríla 2026 plánuje spustiť nové spojenie medzi Prahou a Bratislavou, pričom jeho vlaky budú stáť aj v Petržalke, informujú tvnoviny.
  • Dopravca už spustil predaj lístkov. Pri skorom nákupe sa ceny začínajú na 99 českých korunách, teda približne na štyroch eurách.

Citát: „V Bratislave budeme zastavovať na hlavnej stanici aj v Petržalke, ktorú doteraz žiadny český dopravca neobsluhoval,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Peter Köhler.

Širší kontext: Každý deň vyrazia dva páry vlakov. Jeden bude smerovať na hlavnú stanicu v Bratislave, druhý skončí v Petržalke. Trasa povedie cez Přerov, Otrokovice, Staré Město, Hodonín a Břeclav.

Na novú linku nasadí Leo Express vlaky Talgo S6, ktoré v minulosti premávali vo Švajčiarsku, Nemecku a Španielsku.

Prevádzku na Slovensku dopravca prerušil v roku 2023 pre zmenu trakčného vedenia. Nová linka má byť podľa spoločnosti prvým krokom k postupnému rozšíreniu medzinárodných spojov

Prečítaj si aj tieto články:

8. októbra 2025 o 14:03 Čas čítania 1:18 Pavol Gašpar po nehode volal krajskému policajnému riaditeľovi, tvrdí SaS. Ten sa vraj na mieste objavil v civile Pavol Gašpar po nehode volal krajskému policajnému riaditeľovi, tvrdí SaS. Ten sa vraj na mieste objavil v civile
8. októbra 2025 o 14:52 Čas čítania 1:01 AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balíček. Slovákov čakajú veľké zmeny AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balíček. Slovákov čakajú veľké zmeny
8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Leo express, vlak
Zdroj: Wiki Commons/Jan Polák/volně k užití
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Praha Správy z domova Vlaky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Leo Express
Diskusia (1)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 hodinami
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 13:42
Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
včera o 20:07
Do Prahy z Bratislavy za pár drobných. Ceny lístkov začínajú na 4 €
Do Prahy z Bratislavy za pár drobných. Ceny lístkov začínajú na 4 €
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 hodinami
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
včera o 07:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 20:36
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
3. 10. 2025 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
2. 10. 2025 7:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Lifestyle news
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete pred 31 minútami
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie pred hodinou
Lana Del Rey sa na Parížskom Fashion Weeku objavila po boku manžela. Ich odlišné outfity bavia internet včera o 19:04
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov včera o 18:16
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí včera o 17:21
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu včera o 16:17
VIDEO: Zaklínač sa vracia. Netflix zverejnil trailer na štvrtú sériu s novým predstaviteľom Geralta včera o 15:05
Rasťo z Ruže pre nevestu podpísal zmluvu s Fight Night Challenge. V ringu ho uvidíme už v decembri včera o 14:18
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa včera o 13:21
Slovensko Všetko
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
pred 2 hodinami
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Na mieste zomrelo až 6 ľudí.
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur
pred 25 minútami
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
včera o 20:36
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred 2 hodinami
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Smer navrhol zmenu pravidiel lekárskej prehliadky. Seniori ju budú musieť absolvovať až po sedemdesiatke
pred 3 hodinami
Smer navrhol zmenu pravidiel lekárskej prehliadky. Seniori ju budú musieť absolvovať až po sedemdesiatke
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
včera o 17:14
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Prinášame ti zoznam 15 užitočných otázok a odpovedí, ktoré ti pomôžu orientovať sa v zmenách.
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
včera o 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
pred 2 dňami
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
pred 2 dňami
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
pred 3 dňami
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia