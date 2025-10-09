Rakúska polícia sa zaoberá slovenskou skupinou, ktorá mala cez inzeráty predávať kradnuté veci.
- Rakúska polícia v Burgenlande sleduje organizovanú skupinu zo Slovenska, ktorá podľa vyšetrovateľov ponúkala cez online inzeráty ukradnuté predmety, informujú tvnoviny.sk.
- Podozrenia sa objavili po sérii vlámaní v meste Neusiedl am See a okolí, no skupina sa mala pohybovať aj v obciach ďalej od hraníc.
Širší kontext: Podľa polície ide o zlodejov, ktorí sa vlámavali do áut, pivníc aj domov. Na internete potom predávali veci, ako autorádio, gitaru, zberateľské figúrky z Harryho Pottera či dámske lodičky od francúzskeho návrhára. Vyšetrovacie tímy už prehľadávajú viaceré online platformy, kde sa tieto ponuky objavili.
Prípad vyvolal pozornosť aj preto, že len pred pár týždňami rakúske médiá informovali o slovenskom mužovi, ktorý sa ulakomil na použité gumáky zo záhrady rodinného domu.
Miestni obyvatelia pri Neziderskom jazere hovoria, že podobné incidenty sú v regióne zriedkavé. „Ľudia sú tu pokojní, no keď sa objaví niečo podozrivé, dôchodcovia okamžite volajú políciu,“ hovorí Slovák Ľuboš, ktorý v oblasti žije už niekoľko rokov.