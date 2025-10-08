Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí

Na mieste sú záchranné zložky.
Dnes (8. októbra) podvečer sa na ceste I/66 medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom stala tragická dopravná nehoda s mimoriadne vážnymi následkami.
Podľa prvých informácií od polície došlo k čelnej zrážke dvoch osobných áut, ktorá si vyžiadala 6 obetí a jednu zranenú osobu.
Polícia momentálne na mieste dokumentuje celú udalosť a vyšetruje príčiny. Cesta I/66 je v danom úseku úplne neprejazdná.
